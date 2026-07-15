Aosta punta sul senso civico: arriva il vademecum per i proprietari di animali

La convivenza tra persone e animali domestici passa anche attraverso la conoscenza delle regole. È da questa convinzione che nasce "Un amico a quattro zampe - Vademecum per proprietari responsabili", il nuovo opuscolo informativo presentato dal Comune di Aosta nella giornata di mercoledì 15 luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nelle politiche comunali dedicate alla qualità della vita e al decoro urbano, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti e sui doveri di chi possiede un animale d'affezione.

Il vademecum raccoglie in modo chiaro e facilmente consultabile le principali indicazioni previste dalla normativa vigente: dalla registrazione all'Anagrafe canina all'applicazione del microchip, dalla conduzione del cane negli spazi pubblici alla raccolta delle deiezioni, fino alle modalità di trasporto degli animali e agli altri adempimenti richiesti. L'opuscolo ricorda inoltre le sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni, pur mantenendo un'impostazione prevalentemente educativa.

Per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, il materiale sarà distribuito presso gli uffici di Amico in Comune e reso disponibile anche nei negozi specializzati per animali presenti sul territorio comunale. L'intento dell'Amministrazione è trasformare il vademecum in uno strumento di prevenzione e sensibilizzazione, favorendo comportamenti responsabili e una maggiore attenzione verso gli spazi condivisi.

L'iniziativa assume anche un significato politico e sociale. Da un lato testimonia la volontà dell'Amministrazione di investire nella prevenzione anziché limitarsi all'attività sanzionatoria; dall'altro richiama ogni cittadino al proprio ruolo nella tutela del bene comune. Una città pulita e ordinata, infatti, non dipende esclusivamente dall'efficienza dei servizi pubblici, ma anche dalla collaborazione quotidiana di chi la vive.

A sottolineare questo aspetto è l'assessore alla Pianificazione, Innovazione e Transizione ecologica, Luca Tonino, che evidenzia come «il decoro della nostra città non dipende soltanto dagli interventi dell'Amministrazione ma soprattutto dal senso civico di chi la vive ogni giorno. Una comunità cresce quando ciascuno si sente responsabile degli spazi che condivide con gli altri». L'assessore ricorda inoltre che «raccogliere le deiezioni del proprio cane, rispettare le regole e prendersi cura dell'ambiente urbano sono gesti semplici che hanno un grande valore collettivo».

Nel suo intervento, Tonino tiene anche a valorizzare il comportamento della maggioranza dei proprietari di animali, sottolineando che «la maggior parte dei proprietari di cani si comporta già con responsabilità e attenzione ed è da questi esempi positivi che vogliamo partire». Per questo motivo, aggiunge, «questo vademecum non nasce con una finalità sanzionatoria ma educativa e culturale: vogliamo offrire ai cittadini uno strumento chiaro e facilmente consultabile che favorisca la conoscenza delle regole e rafforzi il senso di appartenenza alla nostra comunità».

L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di educazione civica che interessa anche gli aspetti economici della gestione della città: prevenire comportamenti scorretti significa infatti ridurre i costi di pulizia e manutenzione degli spazi pubblici, migliorando al tempo stesso la vivibilità urbana e il rapporto tra cittadini, istituzioni e animali da compagnia. In un contesto in cui cresce il numero delle famiglie che convivono con un cane o un altro animale d'affezione, investire sulla cultura della responsabilità rappresenta una scelta che guarda oltre il semplice rispetto delle norme. Il successo del progetto dipenderà dalla capacità di trasformare un opuscolo informativo in uno strumento di partecipazione civica, perché una città più pulita e accogliente si costruisce soprattutto attraverso l'impegno quotidiano della sua comunità.