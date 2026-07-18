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CRONACA | 18 luglio 2026, 12:48

Incendio boschivo a Lexert: proseguono le operazioni di spegnimento

Al momento non risultano coinvolte abitazioni né persone

ph. CUS VdA

ph. CUS VdA

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo divampato nella zona di Lexert, nel comune di Gignod. L’intervento dell’elicottero, impegnato nelle prime fasi per contenere il fronte del rogo, si è concluso e ora le squadre stanno procedendo con le attività a terra.

Sul posto stanno operando il Nucleo Antincendio Boschivo del Corpo Forestale della Valle d’Aosta e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

La Centrale Unica di Soccorso informa che le attività proseguiranno fino al completo spegnimento dell’incendio e alla verifica delle condizioni di sicurezza della zona.

red

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