La Valle d’Aosta nell’era digitale

La Valle d’Aosta è la regione più piccola d’Italia, ma nel mondo digitale gioca una partita sorprendentemente grande. In un territorio di appena 122.500 abitanti distribuiti in 74 comuni, l’informazione online, le community social e i servizi digitali sono diventati parte integrante della vita quotidiana, al punto da ridisegnare il modo in cui i valdostani si informano, si organizzano e si raccontano.

Fino a dieci anni fa il panorama mediatico era semplice: La Vallée Notizie in edicola ogni sabato, la presenza regionale de La Stampa e i servizi del TGR o delle tv commerciali locali e delle radio.Oggi la scena è completamente diversa. Accanto ai quotidiani tradizionali operano almeno dieci testate interamente digitali — AostaSera, AostaOggi, Gazzetta Matin, AostaNews24, Valledaostaglocal.it, AostaCity Notizie, AostaSports e Aosta Cronaca — affiancate dalle redazioni regionali di ANSA e Dire. A queste si aggiungono i portali istituzionali della Regione e del Consiglio Valle, che pubblicano comunicati e aggiornamenti in tempo reale. In proporzione alla popolazione, la Valle d’Aosta è tra le regioni italiane con il maggior numero di testate online attive.

Se i giornali hanno digitalizzato l’informazione, Facebook ha digitalizzato il passaparola. La pagina Visit Valle d’Aosta supera le 115.000 interazioni e coinvolge quasi 2.000 utenti attivi, un dato enorme per una regione così piccola. Intorno alle pagine ufficiali si muove un ecosistema di gruppi tematici dedicati alla compravendita, alla viabilità, agli animali smarriti, alle ricette, alla fotografia di montagna, alla politica locale e ai ricordi storici. I gruppi più popolosi superano i 5.000, e in alcuni casi i 20.000 iscritti: numeri che equivalgono alla popolazione di interi comuni. Il picco di crescita è arrivato tra il 2020 e il 2021, durante i lockdown, quando per molti valdostani quei gruppi sono diventati l’unico spazio di socialità.

Mentre la comunità costruiva dal basso il proprio spazio digitale, la Regione investiva dall’alto. Nel 2024 è stato approvato il Piano Pluriennale per l’Innovazione Tecnologica 2024-2026, ribattezzato "Montagna Digitale". Solo per il 2025 sono previsti oltre 30 milioni di euro. Il progetto VDA Broadbusiness punta a realizzare 600 chilometri di fibra ottica fino alle frazioni più remote, un’impresa complessa in un territorio interamente montano. Nel Palazzo regionale è stato aperto anche uno sportello di facilitazione digitale, dove i cittadini possono ricevere assistenza su SPID, smartphone e servizi online: un segnale che la Regione considera l’inclusione digitale un tema concreto, non uno slogan.

Nonostante la dispersione abitativa, la Valle d’Aosta è tra le prime regioni italiane per domini .it registrati ogni 10.000 abitanti, secondo uno studio IIT-CNR del 2022. Un dato che riflette un mix di reddito medio elevato, buona alfabetizzazione e una tradizione di autonomia informativa: sapere cosa succede "qui" è sempre stato un valore identitario e il digitale ha semplicemente amplificato questa esigenza.

Restano però alcune crepe. Tra gli under 25 Facebook è ormai percepito come il social dei genitori. I giovani valdostani si muovono soprattutto su Instagram, TikTok e WhatsApp. I gruppi Facebook continuano a essere utili per le funzioni pratiche, ma l’investimento emotivo e creativo si è spostato altrove. Anche per le testate online la sfida è chiara: trattenere un pubblico che consuma notizie sempre più attraverso video brevi, reel, notifiche push e contenuti multimediali.

Secondo diversi osservatori, il vero cambiamento non riguarda tanto il numero degli iscritti ai social network o ai gruppi online, quanto la qualità della partecipazione. Se gli utenti continuano ad aumentare, diminuiscono invece quelli realmente attivi: meno commenti, meno confronti, meno discussioni e interazioni spesso limitate a un semplice "mi piace" o a una faccina. Insomma, più spettatori e meno protagonisti della vita digitale.

La Valle d’Aosta ha dimostrato, in questo decennio digitale, una notevole capacità di adattamento per una comunità così piccola. La sfida dei prossimi anni sarà trasformare la quantità — molte testate, molti gruppi, molte pagine — in qualità dell’informazione e in maggiore coesione civica. La montagna ha sempre insegnato che la comunità è la prima infrastruttura. Anche online non è diverso.

Articolo basato su dati open source, fonti istituzionali regionali e osservazione delle piattaforme digitali. Giugno 2026.C'è infine un elemento che distingue la Valle d’Aosta dal resto del Paese. In una comunità di poco più di 120.000 abitanti, un post pubblicato da una testata giornalistica, da un'istituzione o anche da un semplice cittadino può raggiungere, nel giro di poche ore, una quota significativa della popolazione. Il digitale, qui più che altrove, non è soltanto uno strumento di comunicazione: è diventato uno spazio pubblico nel quale si formano opinioni, si orienta il dibattito politico, si diffondono mobilitazioni e si costruisce, giorno dopo giorno, il senso stesso della comunità. È una grande opportunità, ma anche una responsabilità collettiva: perché la qualità della democrazia digitale dipende non solo da chi produce i contenuti, ma anche da chi li legge, li condivide e vi partecipa.