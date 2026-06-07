Capacità ambulatoriale e domanda sanitaria in Valle d'Aosta: un'analisi per numeri

Il dibattito pubblico sulla sanità valdostana si alimenta prevalentemente di indicatori di processo — voti attribuiti da agenzie di valutazione nazionale come AGENAS, indici di gradimento, posizionamenti in classifiche comparative tra regioni. Ciò che raramente emerge è un'analisi quantitativa elementare: la messa in rapporto tra la capacità erogativa effettiva del sistema e la domanda sanitaria attesa, calcolata sulla struttura demografica reale della popolazione.

Il presente articolo non intende formulare giudizi sull'operato dell'Azienda USL della Valle d'Aosta né sulle scelte politiche regionali in materia sanitaria. Intende proporre una lettura dei dati disponibili pubblicamente — ISTAT, sito istituzionale AUSL, portale della Regione — attraverso una metodologia trasparente e replicabile.

Secondo i dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2025, la Valle d'Aosta conta 122.700 residenti. La struttura per età evidenzia un profilo di invecchiamento avanzato:

• 0–14 anni: 11,4% della popolazione, pari a circa 14.000 persone

• 15–64 anni: 62,8%, pari a circa 77.100 persone

• 65 anni e oltre: 25,8%, pari a circa 31.700 persone

L'età media regionale si attesta a 47,7 anni, in costante aumento rispetto agli anni precedenti.

Questo dato non è neutro rispetto alla pianificazione sanitaria. Una popolazione strutturalmente anziana esprime una domanda di specialistica ambulatoriale significativamente più elevata rispetto a una popolazione giovane, con un carico preponderante su discipline quali ortopedia, cardiologia, oculistica, audiologia e geriatria.

La capacità erogativa: il caso dell'ambulatorio ortopedico

A titolo esemplificativo — e con la precisazione che il dato è ricavato esclusivamente da informazioni pubblicamente disponibili sul sito istituzionale dell'AUSL — si analizza la capacità dell'ambulatorio di Ortopedia e Traumatologia di Aosta.

Secondo quanto pubblicato sul portale aziendale, l'ambulatorio per prime visite e controlli programmati è operativo nei seguenti giorni: martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:30 (cinque ore e trenta minuti per seduta). La sala gessi opera dal lunedì al venerdì con orario 08:00–13:00, ma è dedicata a controlli, confezionamento e rimozione gessi, medicazioni: non eroga prime visite specialistiche.

Applicando parametri standard di organizzazione ambulatoriale (durata media di visita: 20 minuti, comprensiva di prima visita e controllo), la capacità teorica risulta la seguente:

Parametro Valore stimato Pazienti per seduta ~16 Sedute settimanali 3 Visite settimanali ~48 Visite mensili (22 gg lavorativi) ~144 Visite annue ~1.728

Si precisa che il dato non include l'attività in libera professione intramoenia né eventuali sedute aggiuntive non pubblicizzate sul portale istituzionale.

Applicando alla struttura demografica valdostana i tassi di prevalenza delle patologie muscoloscheletriche rilevati a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità, la stima della domanda annua di visite ortopediche risulta la seguente:

• Popolazione over 65 (31.700 persone): prevalenza di patologia muscoloscheletrica che richiede visita specialistica stimata al 17% → circa 5.400 pazienti/anno

• Popolazione 40–64 anni (circa 30.000 persone): tasso stimato al 5% → circa 1.500 pazienti/anno

• Totale domanda stimata: circa 7.000 visite ortopediche annue da parte dei soli residenti, esclusa la componente turistica

Il confronto con la capacità erogativa stimata (1.728 visite/anno) indica che il sistema SSN coprirebbe, per questa specializzazione, circa il 25% della domanda attesa. Il residuo si distribuisce, presumibilmente, tra liste d'attesa prolungate, ricorso alla libera professione a pagamento e, in una quota non quantificabile, rinuncia alla prestazione.

Gli specialisti ortopedici: il dato pubblico disponibile

Sul portale ufficiale dell'AUSL Valle d'Aosta, nella sezione dedicata alla Libera Professione Intramoenia, sono censiti 10 specialisti in Ortopedia e Traumatologia abilitati all'attività ambulatoriale privata all'interno delle strutture aziendali. L'elenco è pubblico e consultabile.

Va sottolineato che questo elenco riguarda esclusivamente l'attività in regime privatistico intramoenia. Il numero complessivo di ortopedici operanti in regime SSN — e la loro distribuzione di ore ambulatoriali settimanali — non è ricavabile dai dati pubblici disponibili alla data di questa analisi.

La questione metodologica: il rapporto che manca

La presente analisi evidenzia l'assenza, nel dibattito pubblico sulla sanità valdostana, di un indicatore fondamentale che potremmo definire tasso di copertura della domanda per specializzazione:

(Ore ambulatoriali disponibili × pazienti/ora × settimane attive) ÷ (Popolazione × tasso di prevalenza per fascia d'età)

Se questo rapporto è strutturalmente inferiore a 1 — come la stima suggerisce per l'ortopedia — le liste d'attesa non rappresentano un'anomalia gestionale correggibile con interventi marginali. Rappresentano l'esito prevedibile e matematicamente necessario di un sistema dimensionato su una struttura demografica che non corrisponde più a quella attuale.

I voti attribuiti dalle agenzie di valutazione regionale e nazionale misurano aspetti importanti del sistema sanitario. Non misurano questo rapporto.

Le domande che il sistema sanitario dovrebbe rispondere pubblicamente

Di seguito si riportano le domande che questa redazione ha identificato come rilevanti per una valutazione compiuta della capacità del sistema. Tali domande verranno trasmesse formalmente all'Azienda USL della Valle d'Aosta attraverso i canali istituzionali previsti (URP e Ufficio Stampa).

1. Dati di attività ambulatoriale per specializzazione

• Quante visite ambulatoriali SSN vengono erogate annualmente per ciascuna specializzazione (ortopedia, cardiologia, oculistica, audiologia, neurologia)?

• Qual è la distribuzione tra prime visite e visite di controllo?

• Qual è il numero di sedute settimanali effettivamente erogate per ciascun ambulatorio, distinto per sede (Aosta, Morgex, Châtillon, Donnas)?

2. Struttura del personale medico specialistico

• Quanti specialisti per disciplina operano in regime SSN (non libera professione)?

• Qual è il monte ore ambulatoriale settimanale complessivo per ciascuna specializzazione?

• Sono previsti piani di incremento delle ore ambulatoriali in risposta all'invecchiamento della popolazione?

3. Liste d'attesa e domanda inevasa

• Qual è il tempo medio di attesa attuale per una prima visita ortopedica, cardiologica e oculistica, distinto per codice di priorità (U, B, D, P)?

• Qual è la quota di prestazioni erogate oltre i tempi massimi previsti dal Piano Regionale Liste d'Attesa?

• Esiste una stima della domanda sanitaria "sommersa" — ovvero delle prestazioni non prenotate per scoraggiamento o per inaccessibilità percepita al sistema?

4. Programmazione in relazione alla struttura demografica

• L'Azienda USL dispone di proiezioni della domanda sanitaria per specializzazione aggiornate alla struttura demografica al 2025?

• Tali proiezioni vengono utilizzate nella pianificazione delle risorse ambulatoriali?

• Con quale frequenza vengono aggiornati i piani di fabbisogno del personale medico specialistico?

5. Trasparenza dei dati

• È prevista la pubblicazione periodica dei dati di attività ambulatoriale disaggregati per specializzazione e sede, in formato aperto e accessibile ai cittadini?

• I dati delle prenotazioni CUP (volumi, tempi, tasso di disdetta) sono disponibili in forma aggregata per finalità di analisi pubblica?

Note metodologiche

Le stime sulla domanda sanitaria si basano su dati epidemiologici dell'Istituto Superiore di Sanità e su elaborazioni ISTAT sulla struttura per età della popolazione valdostana. I dati sulla capacità ambulatoriale sono ricavati esclusivamente dal portale istituzionale dell'AUSL Valle d'Aosta (ausl.vda.it), senza accesso a dati interni aziendali. Le stime devono essere considerate indicative e suscettibili di revisione alla luce di dati ufficiali più precisi.

Fonti principali: ISTAT — Indicatori demografici 2024 (marzo 2025); AUSL VdA — Portale istituzionale, sezione Ortopedia e Traumatologia; Regione Autonoma Valle d'Aosta — Piano Regionale Liste d'Attesa; OMCeO Valle d'Aosta — Avvisi incarichi specialistica ambulatoriale.