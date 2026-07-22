Liste d'attesa, la Valle d'Aosta perde terreno: il primo bollettino AGENAS fotografa un lieve peggioramento mentre l'Italia accelera

Il debutto del nuovo Bollettino trimestrale dell'AGENAS rappresenta un passaggio importante verso una maggiore trasparenza nella sanità italiana. Per la prima volta la Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PNLA) mette a disposizione un quadro uniforme delle performance delle Regioni, confrontando il primo semestre 2026 con lo stesso periodo del 2025 e consentendo di valutare non solo i risultati assoluti, ma anche l'evoluzione dei sistemi sanitari territoriali. Per la Valle d'Aosta il giudizio è fatto di luci e ombre: se il quadro nazionale evidenzia un miglioramento generalizzato, la regione autonoma mostra invece un lieve peggioramento negli indicatori complessivi, pur mantenendo elementi positivi nelle prestazioni considerate più urgenti.

A livello italiano il dato più significativo riguarda l'aumento dell'attività sanitaria. Le prenotazioni sono passate da 13,3 milioni a 14,9 milioni, con oltre 1,6 milioni di prestazioni in più garantite entro i tempi previsti. Contestualmente cresce anche la quota di visite ed esami eseguiti nei tempi di garanzia, segno che molte aziende sanitarie sono riuscite ad assorbire una domanda crescente senza compromettere l'efficienza del servizio.

La Valle d'Aosta, invece, registra un andamento meno favorevole. Per le prime visite specialistiche la percentuale di rispetto dei tempi massimi passa dal 78,7% del 2025 al 77,7% del 2026. Ancora più marcato il calo negli esami diagnostici, dove si scende dal 73,2% al 69,2%. Si tratta di una flessione contenuta, ma in controtendenza rispetto al miglioramento medio nazionale.

Il confronto con le altre Regioni rende ancora più evidente questa dinamica. Tra le realtà che ottengono le migliori performance figurano Basilicata, Marche, Veneto, Lazio e Campania, tutte con livelli molto elevati di rispetto dei tempi di garanzia per le visite specialistiche. Anche sul fronte degli esami diagnostici diverse Regioni superano abbondantemente il 90% delle prestazioni nei tempi previsti. La Valle d'Aosta rimane in una fascia intermedia della classifica nazionale: non è tra i territori con le maggiori criticità, ma neppure tra quelli che stanno trainando il miglioramento del sistema sanitario italiano.

Il dato valdostano, tuttavia, merita una lettura più articolata. L'Azienda Usl, infatti, nelle rilevazioni precedenti aveva evidenziato un aumento dell'attività sanitaria, con una crescita delle prenotazioni e un sensibile miglioramento nelle classi di priorità Urgente (U) e Breve (B), grazie alla riorganizzazione delle agende, al potenziamento delle convenzioni con il privato accreditato e a nuovi modelli organizzativi. Rimangono invece più problematiche le prestazioni differibili e programmate, che continuano a incidere sul risultato complessivo.

Dal punto di vista politico, il Bollettino AGENAS offre uno strumento destinato a pesare sempre di più nel dibattito sulla gestione della sanità regionale. La Valle d'Aosta gode di un'autonomia speciale che attribuisce ampie competenze nell'organizzazione del servizio sanitario. Proprio per questo i dati saranno inevitabilmente utilizzati sia dalla maggioranza sia dalle opposizioni per valutare l'efficacia delle politiche adottate. Se da un lato emerge l'impegno dell'Azienda Usl nel rafforzare la risposta ai casi più urgenti, dall'altro il lieve arretramento complessivo conferma che la riduzione delle liste d'attesa rimane una delle principali sfide del sistema sanitario valdostano.

Anche sotto il profilo economico e sociale la questione mantiene un peso rilevante. Tempi di attesa più lunghi possono tradursi in un maggiore ricorso alla sanità privata, con costi aggiuntivi per le famiglie e possibili disuguaglianze nell'accesso alle cure. In una regione caratterizzata da una popolazione anziana e da un territorio montano, garantire visite ed esami nei tempi previsti significa anche assicurare un'effettiva tutela del diritto alla salute, evitando che la distanza geografica e la limitata disponibilità di specialisti diventino ulteriori fattori di svantaggio.

Il primo Bollettino AGENAS non assegna promossi e bocciati in modo definitivo, ma inaugura un sistema di monitoraggio continuo che consentirà di verificare trimestre dopo trimestre l'efficacia delle misure adottate dalle singole Regioni. Per la Valle d'Aosta il messaggio è chiaro: i progressi ottenuti nella gestione delle urgenze rappresentano una base importante, ma il lieve arretramento registrato nel confronto con il 2025 indica che sarà necessario consolidare gli interventi organizzativi e recuperare terreno rispetto a un Paese che, nel suo complesso, sta mostrando segnali di miglioramento nella riduzione delle liste d'attesa.