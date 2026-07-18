Rifiuti davanti alla Torre del Lebbroso: la rabbia dei cittadini contro il degrado nel cuore di Aosta sì bella e perduta

La fotografia è impietosa: sacchi e materiali abbandonati a pochi passi dalla Torre del Lebbroso, in prossimità di Via Festaz e della zona della Biblioteca. Un angolo di Aosta che dovrebbe rappresentare storia, identità e memoria collettiva trasformato, almeno temporaneamente, in un’immagine di incuria e disattenzione. A segnalare la situazione è stato un lettore, che ha affidato alla sua denuncia tutta la frustrazione di chi vede ripetersi episodi simili e fatica a comprendere come possano accadere proprio nei luoghi più rappresentativi della città.

“Lo scempio, l’incuria, la negazione delle regole civili, l’offesa a ciò che ci è stato tramandato ogni giorno si ripropone”, scrive il cittadino, mettendo al centro non soltanto il problema dei rifiuti, ma una questione più profonda: il senso di rispetto verso gli spazi comuni e verso un patrimonio che appartiene a tutti. La sua domanda è diretta e polemica: “Ma le camere di sorveglianza funzionano solo per i divieti di sosta?”. Un interrogativo che fotografa una percezione diffusa: quella di controlli visibili in alcuni ambiti, ma insufficienti quando si tratta di contrastare comportamenti incivili che danneggiano l’immagine della città.

Il caso della Torre del Lebbroso diventa così il simbolo di una contraddizione. Da una parte Aosta investe sulla valorizzazione del proprio patrimonio storico, sulla promozione turistica e sulla costruzione di un’identità urbana legata alle sue radici; dall’altra basta un episodio di abbandono di rifiuti per restituire una fotografia opposta, fatta di trascuratezza e mancanza di attenzione. Il tema non riguarda soltanto la pulizia di una strada o la rimozione di un cumulo di sacchi: riguarda il rapporto tra una comunità e il proprio territorio.

La rabbia del lettore richiama anche un problema sociale più ampio. Il decoro urbano non può essere affidato esclusivamente agli interventi degli operatori incaricati della raccolta o alle sanzioni amministrative. Serve una responsabilità condivisa, ma serve anche la certezza che le regole vengano fatte rispettare. Quando chi abbandona rifiuti percepisce di poter agire indisturbato, il rischio è che il degrado diventi una presenza abituale, quasi normalizzata.

Sul piano politico e amministrativo, episodi come questo riportano al centro il tema della gestione degli spazi pubblici: prevenzione, controlli, educazione civica e rapidità degli interventi sono elementi che devono procedere insieme. Una città che vuole presentarsi come luogo accogliente per residenti e visitatori deve dimostrare attenzione quotidiana, soprattutto nei punti che rappresentano la sua storia.

La denuncia del cittadino, letta con gli occhi della sua amarezza, sembra quasi trasformarsi in un grido alla maniera del celebre “Va’ Pensiero”: non “Oh, mia patria sì bella e perduta”, ma “Oh, Aosta sì bella e perduta”, non come condanna definitiva, bensì come richiamo a non lasciare svanire il valore di ciò che è stato costruito nei secoli. Perché una città non è fatta soltanto di monumenti restaurati e immagini da cartolina: è fatta soprattutto della cura quotidiana con cui una comunità dimostra di rispettarla.

Il cumulo di rifiuti davanti a un simbolo storico può essere rimosso in poche ore, ma la ferita che lascia nell’immagine collettiva richiede un intervento più profondo. La vera sfida per Aosta è trasformare la protesta dei cittadini in una maggiore consapevolezza: difendere il decoro significa difendere la propria identità e il legame tra passato, presente e futuro.