Cani in città, le regole ci sono ma chi le fa rispettare?

La domanda arriva dai cittadini e riguarda un tema che tocca la convivenza quotidiana negli spazi urbani: chi controlla il rispetto delle regole per i proprietari di cani? Il Comune di Aosta ha diffuso un vademecum con un elenco di obblighi e divieti destinato a ricordare ai possessori di animali domestici i comportamenti corretti da tenere, ma il dubbio sollevato da molti residenti è semplice: se le norme esistono, chi verifica che vengano applicate?

Nel documento vengono richiamate diverse disposizioni previste dai regolamenti comunali e dal codice della strada, con relative sanzioni. Per la mancata applicazione del microchip, ad esempio, è prevista una multa di 166,67 euro. La stessa sanzione riguarda la violazione delle norme sull’accesso dei cani ai giardini, ai parchi e alle aree pubbliche (articolo 6), sull’ingresso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali aperti al pubblico (articolo 8) e sugli obblighi di cura degli animali (articolo 4). Per il trasporto non conforme di animali domestici, secondo quanto previsto dall’articolo 169, commi 6 e 10, del Codice della strada, la sanzione indicata è invece di 87 euro.

Un richiamo alle regole che, sulla carta, appare necessario per garantire il rispetto degli animali e una corretta convivenza tra chi possiede un cane e chi invece frequenta gli stessi spazi senza averne uno. Il problema sollevato dai cittadini, però, riguarda il passaggio dalla norma alla sua applicazione concreta. Nel vademecum vengono indicati doveri e sanzioni, ma non viene indicato un riferimento operativo chiaro: un numero telefonico, un servizio dedicato o un ufficio al quale rivolgersi per segnalare situazioni di degrado, mancata raccolta delle deiezioni, animali lasciati senza controllo o eventuali condizioni di trascuratezza.

Chissà se un giorno Tonino obbligherà anche i cani a portarsi la borraccia per pulire dove sporcano

La domanda posta alla pubblica amministrazione è quindi diretta: a chi devono rivolgersi i cittadini quando assistono a una violazione? E soprattutto: quanti controlli sono stati effettuati negli ultimi anni e quanti verbali sono stati elevati nei confronti dei proprietari di cani che non hanno rispettato le regole?

Perché il rischio, secondo alcuni residenti, è quello di assistere a un meccanismo già visto in altri ambiti: il Comune approva regolamenti, introduce obblighi, stabilisce sanzioni, ma poi manca una presenza concreta sul territorio capace di garantire il rispetto delle disposizioni. Una norma senza controllo rischia infatti di trasformarsi in un semplice elenco di buone intenzioni.

Il tema non riguarda soltanto la pulizia delle strade o l’utilizzo corretto delle aree verdi, ma anche una questione più ampia di responsabilità civica. La maggioranza dei proprietari di cani rispetta le regole e vive il rapporto con il proprio animale in modo responsabile, ma pochi comportamenti scorretti possono generare conflitti e alimentare tensioni tra cittadini.

Dal punto di vista politico e amministrativo, la questione apre una riflessione sul ruolo del Comune: informare è certamente importante, ma una città ordinata e rispettosa delle regole ha bisogno anche di controlli, presenza e capacità di intervento. La richiesta dei cittadini non sembra quindi essere quella di aumentare semplicemente le sanzioni, ma di sapere se esiste un sistema efficace per farle applicare.

La domanda resta dunque aperta: il Comune di Aosta può comunicare ai cittadini quali organismi sono incaricati dei controlli, quanti interventi sono stati effettuati e quali risultati sono stati ottenuti? Perché una regola è davvero efficace non quando viene soltanto scritta, ma quando chi vive la città percepisce che viene fatta rispettare.