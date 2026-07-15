Alla Locanda del Dalai Lama di Châtillon una serata tra solidarietà e stelle con “A tavola sotto lo stesso cielo”

Unire la buona cucina, il fascino dell'astronomia e l'impegno solidale. È questo l'obiettivo di "A tavola sotto lo stesso cielo", l'evento benefico che si terrà domenica 2 agosto 2026, a partire dalle ore 19:30, nella splendida cornice della Locanda del Dalai Lama (Frazione Promiod 1B, Chatillon, AO).

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Gruppo EMERGENCY di Aosta, gode del prestigioso patrocinio dell'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e Planetario di Lignan.

La serata inizierà alle 19:30 con una cena di solidarietà trascorsa in compagnia dei volontari di EMERGENCY. Al termine della cena, gli ospiti saranno guidati alla scoperta dei segreti della volta celeste grazie a un'osservazione guidata del cielo stellato a cura di Andrea Bernagozzi dell'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Per l'occasione, la Locanda del Dalai Lama propone un menù tipico e stagionale curato nei minimi dettagli:

• Antipasti: Tomino al verde; Farinel con lardo e miele.

• Primo: Lasagne estive alle verdure.

• Secondo (a scelta): Costine BBQ con stelle di polenta oppure Parmigiana di verdure.

• Dolce: Crostata ai frutti di bosco e sambuco.

La quota di partecipazione prevista per la cena è di 31,00 €.

L'iniziativa ha una forte valenza solidale: la metà della quota raccolta sarà destinata direttamente a EMERGENCY ONG per sostenerne le attività umanitarie e i progetti di cura gratuiti e di elevata qualità a favore delle vittime della guerra e della povertà.

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.

• Telefono/WhatsApp: 351.953.01.66

• Email: info@dalailamavillage.it

Contatti EMERGENCY Gruppo di Aosta:

• Email: aosta@volontari.emergency.it



