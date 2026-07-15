APPALTI E SANITÀ: PROSEGUE IN VALLE D’AOSTA LA CAMPAGNA DELLA CGIL PER LE DUE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE

Prosegue anche in Valle d’Aosta la campagna di raccolta firme promossa dalla CGIL a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla sanità pubblica e agli appalti. La CGIL Valle d’Aosta continua così la propria mobilitazione sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati e giovani in una battaglia che riguarda diritti fondamentali: il diritto alla salute e il diritto a un lavoro sicuro, dignitoso e tutelato.

SANITÀ PUBBLICA: La proposta di legge sulla sanità punta a rilanciare e rafforzare il Servizio sanitario nazionale, oggi segnato da evidenti criticità, attraverso maggiori investimenti nella sanità pubblica, la valorizzazione del personale sanitario, la riduzione delle liste d’attesa il rafforzamento della sanità territoriale e dell’assistenza domiciliare.

APPALTI: La seconda proposta di legge interviene sul sistema degli appalti e dei subappalti, settori nei quali troppo spesso si concentrano bassi salari, precarietà e infortuni sul lavoro. La proposta mira a garantire gli stessi diritti e le stesse tutele a parità di lavoro, contrastare il ricorso alle false partite IVA, rafforzare la sicurezza sul lavoro, porre limiti al ricorso ai subappalti e aumentare i controlli e la trasparenza.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, la CGIL Valle d’Aosta ha predisposto un nuovo calendario di banchetti informativi e di raccolta firme ad Aosta, che proseguirà dalla metà di luglio fino all’inizio di agosto.

Il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 17 luglio – Piazza Porta Pretoria, dalle ore 9 alle ore 17;



– Piazza Porta Pretoria, dalle ore 9 alle ore 17; Dal 27 al 30 luglio – incrocio tra via Édouard Aubert e via Torre del Lebbroso, dalle ore 9 alle ore 13;



– incrocio tra via Édouard Aubert e via Torre del Lebbroso, dalle ore 9 alle ore 13; Venerdì 31 luglio – Piazza Arco d’Augusto, dalle ore 9 alle ore 13;



– Piazza Arco d’Augusto, dalle ore 9 alle ore 13; Sabato 1° agosto – area del mercato scoperto di via Vevey, dalle ore 9 alle ore 13.

La CGIL Valle d’Aosta invita cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati e giovani a sostenere con la propria firma le due proposte di legge di iniziativa popolare. Un impegno concreto per rafforzare il diritto universale a una sanità pubblica efficiente e accessibile e per costruire un sistema di appalti più trasparente e sicuro, fondato sulla legalità, sulla tutela dei salari, dei diritti e della dignità del lavoro.