TARIP 2026 ad Aosta, la rivoluzione promessa resta a metà: più equità sui rifiuti ma il nodo dei costi rimane aperto

La TARIP arriva sul tavolo della politica cittadina come una scelta tecnica, ma in realtà racconta molto di più: il rapporto tra amministrazione pubblica, cittadini, imprese e un principio sempre più difficile da applicare nella pratica, quello secondo cui chi produce più rifiuti dovrebbe contribuire maggiormente ai costi del servizio. La proposta presentata dal sindaco di Aosta Raffaele Rocco alla IV Commissione consiliare per le tariffe 2026 prova a mettere ordine in un sistema che per anni ha seguito criteri non completamente aderenti alla realtà produttiva dei rifiuti.

Il dato più significativo emerge proprio dalle rilevazioni effettuate grazie alla tariffazione puntuale: le utenze non domestiche, cioè attività commerciali, produttive e servizi, generano circa il 60% dei rifiuti complessivi, mentre le famiglie incidono per circa il 40%. Una fotografia che modifica profondamente la percezione del problema, perché evidenzia come la tradizionale distribuzione dei costi abbia seguito per lungo tempo una logica diversa rispetto alla reale produzione.

E qui nasce la prima contraddizione politica della nuova TARIP. L’amministrazione comunale riconosce che il sistema precedente non rispecchiava pienamente il principio “chi inquina paga”, ma allo stesso tempo sceglie di non applicare subito una correzione completa. Il motivo è comprensibile: un adeguamento immediato avrebbe potuto produrre aumenti significativi per alcune categorie economiche, con possibili ripercussioni sul commercio, sulla ristorazione e sulle attività che già affrontano un quadro di costi crescenti.

Il Piano economico-finanziario per il 2026 prevede un costo complessivo del servizio di 8.409.775 euro, suddiviso in circa 4,37 milioni di euro di costi fissi e circa 4,04 milioni di euro di costi variabili. La scelta dell’amministrazione è quella di intervenire soprattutto sulla seconda componente, portando la ripartizione dei costi variabili a un equilibrio del 50% tra utenze domestiche e non domestiche.

Una soluzione di compromesso che evita uno strappo, ma che lascia aperta una domanda: se i dati certificano che le attività economiche producono una quota maggiore dei rifiuti, il riequilibrio verso una maggiore proporzionalità sarà completato in futuro oppure resterà una correzione parziale per non creare tensioni sociali ed economiche?

Il sindaco Raffaele Rocco difende la scelta parlando di responsabilità amministrativa: “Non stiamo approvando soltanto una tariffa: stiamo scegliendo come governare un servizio essenziale per la città”. Una linea che punta a tenere insieme due esigenze spesso difficili da conciliare: il rispetto del principio ambientale e la tutela del tessuto economico cittadino. “Abbiamo deciso di partire dai dati reali, senza nasconderne le conseguenze, ma anche senza applicare automatismi che avrebbero potuto mettere in difficoltà famiglie e attività economiche”, ha aggiunto il primo cittadino.

La politica tariffaria produce comunque effetti concreti per le famiglie. Secondo le simulazioni comunali, le utenze domestiche beneficeranno nel 2026 di una riduzione media del 5,98% rispetto all’anno precedente. Inoltre, diminuisce il costo degli svuotamenti aggiuntivi del rifiuto residuo: per le famiglie si passa da circa 0,083 euro a 0,074 euro al litro, mentre per le utenze non domestiche la riduzione è ancora più marcata, da circa 0,084 euro a 0,023 euro al litro.

Sul fronte sociale viene confermata una misura importante: l’esenzione totale dalla TARIP, comprese le componenti perequative, per i nuclei residenti ad Aosta con un ISEE non superiore a 9.000 euro. Un intervento che va nella direzione di evitare che la transizione ambientale finisca per pesare maggiormente proprio su chi ha meno possibilità economiche. Anche in questo caso, però, emerge una riflessione più ampia: le politiche ambientali funzionano davvero solo quando riescono a essere accompagnate da strumenti di equità sociale.

Il capitolo ambientale rappresenta certamente il punto di forza dell’esperienza valdostana. Aosta nel 2025 ha raggiunto una raccolta differenziata dell’80,16%, con un rifiuto urbano residuo fermo a poco più di 3.037 tonnellate. Numeri importanti, soprattutto considerando il ruolo del capoluogo regionale, che raccoglie oltre il 20% dei rifiuti complessivamente prodotti in Valle d’Aosta ma genera soltanto il 16,2% del rifiuto urbano residuo regionale.

Un risultato che dimostra come il sistema abbia funzionato, ma che non deve trasformarsi in un alibi. La qualità della raccolta differenziata resta infatti il vero banco di prova. Gli errori nei conferimenti, le impurità dei materiali e gli scarti di lavorazione continuano a generare costi aggiuntivi che ricadono sull’intera comunità. La sfida futura non sarà soltanto raccogliere di più, ma raccogliere meglio.

La TARIP 2026 rappresenta quindi un passaggio importante, ma non ancora definitivo. Da una parte c’è un’amministrazione che prova a correggere un sistema storico utilizzando dati finalmente disponibili; dall’altra resta la necessità di chiarire quale sarà il punto di arrivo del percorso. La gradualità è una scelta prudente, ma la prudenza non può diventare immobilismo.

Il vero successo della tariffazione puntuale non si misurerà soltanto attraverso una diminuzione o un aumento delle bollette, ma dalla capacità di costruire un rapporto più trasparente tra produzione dei rifiuti, costi e responsabilità individuali. Aosta ha imboccato una strada positiva sul piano ambientale, ora deve dimostrare che questa strada può diventare anche un modello di equità economica e di buona amministrazione.