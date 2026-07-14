Aperto il bando per i contributi a sostegno del settore apistico per la campagna 2026/2027

La misura, prevista dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, è destinata agli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per la campagna 2026/2027.

Possono beneficiare degli aiuti:

gli apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, singoli o associati, anche tramite le forme associate;

le organizzazioni di produttori, le associazioni e le cooperative di apicoltori, le loro Unioni e Federazioni, nonché i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero;

gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura.

Per accedere ai contributi è necessario essere titolari di partita IVA, aver costituito e validato il fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA), essere iscritti al Registro delle imprese e disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Sono esclusi dal finanziamento gli apicoltori registrati nella BDN Apicoltura (Banca Dati Nazionale dell'Apicoltura) con attività di "allevamento familiare", quelli in possesso di meno di 11 alveari e coloro che non sono titolari di partita IVA, con riferimento all'ultimo censimento valido registrato.

Tra gli interventi finanziabili rientrano:

attività di formazione e aggiornamento, seminari e convegni;

azioni di prevenzione e contrasto dei parassiti e delle malattie dell'alveare;

interventi per il ripopolamento del patrimonio apistico;

acquisto di attrezzature e materiali per l'esercizio del nomadismo;

acquisto di attrezzature e sistemi per la produzione, la lavorazione e il confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare;

iniziative di informazione e promozione del settore;

campagne educative e di comunicazione;

realizzazione e aggiornamento di materiali informativi e siti internet;

organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di rilievo nazionale e internazionale.

Il bando e tutta la documentazione necessaria per la compilazione e la presentazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata all'apicoltura.

Si ricorda che gli investimenti oggetto della richiesta di contributo dovranno essere avviati esclusivamente dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Le domande dovranno essere compilate e trasmesse attraverso il portale SIAN entro venerdì 27 novembre 2026.

Le spese sostenute e la relativa documentazione di rendicontazione dovranno essere presentate, con le stesse modalità della domanda di aiuto, entro il 30 giugno 2027. I contributi saranno erogati direttamente da AGEA a partire dal 15 ottobre 2027.

Per maggiori informazioni sul bando o per ricevere assistenza nella presentazione delle domande è possibile rivolgersi allo Sportello Unico dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, in località La Maladière 39, ad Aosta, aperto il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle 14.00, previo appuntamento telefonico ai numeri 0165 275357 oppure 0165 275256.