Aperto il bando da 2 milioni di euro per sostenere agriturismo e agricoltura sociale nelle aziende agricole

L'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali informa che, a partire oggi, 15 luglio 2026 e fino alle ore 23.59 del 15 settembre 2026, sarà possibile presentare la domanda per la concessione di contributi a fondo perduto destinati a investimenti finalizzati alla creazione, valorizzazione e sviluppo delle attività agricole connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con particolare riferimento ai settori dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale. Possono accedere al sostegno gli imprenditori agricoli, singoli o associati con esclusione dei soggetti che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Gli interventi ammissibili riguardano investimenti relativi a:

interventi edili;

acquisto di beni immobili;

impianti, arredi e attrezzature;

installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale;

spese generali connesse agli investimenti.

L'aiuto pubblico è concesso nel rispetto della normativa de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, che prevede un limite complessivo di aiuti non superiore a 300.000 euro nell'arco di tre anni per ciascuna impresa.

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili, per un importo minimo di investimento pari a 8.000 euro.

La dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta a 2 milioni di euro, finanziati dall'Unione europea tramite Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dallo Stato e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'ammissione al contributo sarà subordinata al collocamento in posizione utile nella graduatoria, definita sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando.

Si ricorda inoltre che, in base alle disposizioni del Piano Strategico Nazionale (PSN) 2023-2027, non rientra tra le spese ammissibili l'acquisto di beni mobili usati.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, previo accreditamento, mediante compilazione della domanda informatizzata disponibile sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), da parte degli utenti abilitati, entro i termini previsti dal bando.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare la documentazione disponibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023_2027/bandi_interventi_strutturali/default_i.aspx,

oppure contattare gli uffici competenti ai numeri 0165 275338 e 0165 275276.