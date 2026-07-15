La SIBILLA del Gran Paradiso arriva in Valsavarenche: debutta il nuovo totem intelligente per accogliere i visitatori

L'intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nell'offerta turistica e culturale del Gran Paradiso. Venerdì 17 luglio 2026, alle ore 16.00, sarà infatti inaugurata in località Rovenaud, all'ingresso della Valsavarenche, la nuova postazione multimediale della SIBILLA del Gran Paradiso, il digital human pensato per accompagnare residenti e visitatori nella scoperta del territorio attraverso un'interazione naturale, immediata e disponibile in tutte le lingue europee.

Dopo la prima installazione a Rhêmes-Notre-Dame, la SIBILLA amplia la propria presenza sul territorio con una versione sviluppata appositamente per la Valsavarenche. Il nuovo avatar digitale si presenta con uno sfondo dedicato alla valle e con la divisa di Fondation Grand Paradis, rafforzando il proprio ruolo di ambasciatrice virtuale del patrimonio naturalistico e culturale del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Il progetto rappresenta anche un investimento nell'innovazione applicata ai servizi turistici. SIBILLA, acronimo di Sistema di Indagine Basato su Intelligenza Artificiale come Laboratorio di Lettura e Analisi del Gran Paradiso, è un sistema di intelligenza artificiale generativa realizzato da Fondation Grand Paradis grazie al finanziamento dell'Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali della montagna della Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso la Struttura sistemi tecnologici, e del Comune di Valsavarenche.

La piattaforma dialoga con gli utenti attraverso voce e testo, integrando le risposte con immagini, video e collegamenti di approfondimento. È in grado di fornire informazioni sui siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis, sugli itinerari escursionistici, sugli eventi estivi, compreso il Gran Paradiso Film Festival, oltre a suggerire esperienze di visita e raccontare curiosità sulla valle, trasformando ogni domanda in un percorso di scoperta personalizzato.

L'inaugurazione della nuova postazione coinciderà con la giornata conclusiva del Giroparchi Nature Trail, il trekking naturalistico in lingua inglese promosso da Fondation Grand Paradis per avvicinare ragazze e ragazzi alla conoscenza del territorio del Gran Paradiso. L'edizione 2026 si svolge proprio in Valsavarenche, dove i partecipanti hanno trascorso una settimana immersi nei paesaggi alpini e nella biodiversità locale.

Al termine dell'esperienza sul campo, i giovani potranno confrontarsi direttamente con la SIBILLA, approfondendo quanto osservato durante il trekking, verificando curiosità e ponendo nuove domande. Un modo per dimostrare come le tecnologie digitali possano integrare, e non sostituire, il contatto diretto con la natura, offrendo nuovi strumenti di conoscenza e divulgazione.

L'iniziativa assume anche un valore politico e strategico. La Regione continua infatti a investire nella digitalizzazione dei servizi destinati ai territori di montagna, con l'obiettivo di migliorare l'accoglienza turistica, sostenere la competitività dell'offerta locale e valorizzare il patrimonio ambientale attraverso strumenti innovativi. Per comunità come la Valsavarenche, dove il turismo rappresenta una delle principali risorse economiche, tecnologie di questo tipo possono contribuire a rendere più accessibili le informazioni, ampliare il pubblico internazionale e rafforzare l'immagine della valle come destinazione capace di coniugare tradizione e innovazione.

La nuova postazione di Rovenaud si inserisce così in una strategia più ampia che punta a costruire una rete di servizi intelligenti distribuiti sul territorio del Gran Paradiso. Una sfida che guarda al futuro dell'accoglienza alpina, dimostrando come l'intelligenza artificiale possa diventare uno strumento concreto per valorizzare il patrimonio culturale e naturale senza perdere il legame con l'identità e le comunità locali.