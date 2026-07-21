Chamois celebra le sue radici con “La Veillà – Chamois d’Antan”: un viaggio tra sapori, tradizioni e comunità

C'è un modo per raccontare un territorio che va oltre i paesaggi e le cartoline: farne assaporare la storia attraverso la cucina, le persone e le tradizioni. È questo lo spirito de "La Veillà – Chamois d'Antan", l'appuntamento in programma sabato 25 luglio, con ritrovo alle ore 19.00 in Piazza del Comune, che trasformerà il piccolo comune ai piedi del Cervino in un grande salotto a cielo aperto dedicato alla cultura gastronomica valdostana.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Chamois Pro Loco e gli operatori economici del paese, che hanno unito competenze e risorse per costruire un evento capace di valorizzare non solo i prodotti tipici, ma anche il senso di comunità che caratterizza uno dei borghi più particolari della Valle d'Aosta, raggiungibile esclusivamente a piedi o in funivia. Un modello di cooperazione che dimostra come, anche nelle piccole realtà alpine, la sinergia tra associazioni e imprese possa diventare un importante strumento di promozione turistica e sviluppo locale.

I partecipanti saranno accompagnati lungo un percorso gastronomico a tappe che attraverserà il centro del paese. L'accoglienza sarà affidata all'aperitivo di benvenuto proposto da Chill'n Drink, cui seguiranno i salumi, i formaggi, il pane nero e il tortino di patate preparati da Bruna 2.0 e dalla Chamois Pro Loco. La seconda tappa offrirà la possibilità di scegliere tra la tradizionale minestra di ortiche e la celebre zuppa alla Valpellinese, grazie alla collaborazione di Chez Pierina e Le Coins du Paradis.

Il cuore del percorso sarà dedicato alla polenta accompagnata da spezzatino e salsiccia, preparata dalla Chamois Pro Loco, prima di lasciare spazio ai dolci: mirtilli con panna al Bar Chamois e, per concludere, torte e caffè all'Ostello Bellevue, al Bazar da Nadia e alla Maison Cly.

Il costo della serata è fissato in 30 euro, con bevande escluse. Il ritrovo e la partenza sono previsti presso la cassa allestita in Piazza del Comune, mentre per partecipare è necessario prenotare scrivendo all'indirizzo info@chamoisproloco.it.

Manifestazioni come questa assumono un valore che va oltre il semplice appuntamento gastronomico. In una fase in cui molte località di montagna cercano nuovi strumenti per contrastare lo spopolamento e rafforzare la propria attrattività, eventi costruiti intorno alle tradizioni rappresentano un'occasione concreta per sostenere l'economia locale, dare visibilità agli operatori del territorio e consolidare l'identità culturale delle comunità alpine. La Veillà di Chamois diventa così non solo una festa del gusto, ma anche un esempio di come la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale possa trasformarsi in una leva di sviluppo sostenibile, capace di coinvolgere residenti e visitatori nel segno dell'autenticità.