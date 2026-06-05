Novità a Valtournenche: nasce il “Marché agricole du Cervin”

Il Consiglio comunale di Valtournenche, riunitosi giovedì 4 giugno 2026, ha approvato all'unanimità l'istituzione sperimentale e biennale di un nuovo mercato agroalimentare estivo a Breuil-Cervinia.

L'iniziativa nasce per dare continuità al successo riscontrato nel 2025 con il mercatino "Campagna amica" di Coldiretti.

In apertura sono stati approvati i verbali della seduta precedente, del 30 aprile 2026.

È poi stata decisa all’unanimità l’istituzione biennale sperimentale di un mercato agroalimentare estivo a Breuil-Cervinia. L’assessore Chantal Vuillermoz ha spiegato che il Il Mercato contadino - Marché agricole du Cervin si svolgerà con cadenza settimanale il giovedì, dal 25 giugno al 3 settembre, in piazza Guido Rey, dalle ore 9 alle 18, con un massimo di sei posteggi. La sua creazione fa seguito al successo del mercatino Campagna amica di Coldiretti svoltosi nell’estate 2025.

Coldiretti tornerà il 12 luglio e, il 29 agosto, ci sarà Lo Tsavèn des Étoiles.

Il capogruppo di minoranza Roberto Avetrani ha osservato che iniziative similari sono numerose ma hanno purtroppo scarse ricadute sull’economia dell’agricoltura locale perché è ristretto il numero delle aziende agricole ammissibili alla partecipazione. Ha chiesto di poter ricevere un report di chiusura per valutare l’impatto dell’iniziativa, soprattutto sul turismo.

Il Consiglio ha poi preso atto dell’adeguamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, approvando le nuove tabelle tariffarie per l’anno 2026.

L’aumento è stato calcolato sulla base dell’incremento Istat, pari al 2,28%.

Nell’ambito delle comunicazioni, la sindaco Elisa Cicco ha ringraziato tutti coloro che, nella giornata di mercoledì 3 giugno, si sono adoperati per la gestione dell’incidente stradale occorso in località Bioley. Il rimorchio di un autoarticolato si è sganciato e ha bloccato la motrice, creando un rilevante impedimento al transito veicolare lungo la strada regionale. Ciò nonostante, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco hanno garantito gli spostamenti di emergenza e ripristinato la viabilità nel tempo minimo necessario.

La sindaco ha poi ringraziato le scuole del territorio e la popolazione per aver partecipato alla Giornata ecologica, svoltasi sempre il 3 giugno.

L’assessore Vuillermoz ha annunciato che il programma degli eventi estivi è stato completato e inviato agli Office du Tourisme. La brochure, oltre al calendario estivo, conterrà anche un’anteprima dei principali eventi invernali.