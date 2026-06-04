Solidarietà transfrontaliera e cooperazione: Verrès rinnova lo storico gemellaggio con Moûtiers

Sabato 30 maggio, una delegazione di ben 50 cittadini di Verrès ha partecipato alla tradizionale “Fête du Pain de Mai” di Moûtiers, rinnovando con entusiasmo lo storico legame che unisce le due comunità. L'iniziativa si inserisce nel quadro del percorso avviato dall’Amministrazione comunale per la costituzione del nuovo “Comitato per l’Amicizia e la Collaborazione Internazionale”, nato proprio per rafforzare i rapporti con la città francese – gemellata con Verrès da 26 anni – e promuovere nuove forme di cooperazione oltre i confini nazionali.

La tradizione di questa festa affonda le proprie radici nel XII secolo. Risale infatti al 1150, quando San Pietro II di Tarantasia, arcivescovo della regione, decise di destinare ai più poveri il grano proveniente dalla decima ecclesiastica. In un periodo dell'anno particolarmente difficile, quando le scorte alimentari dell'inverno erano ormai terminate e il nuovo raccolto non era ancora disponibile, il grano veniva trasformato in pane e distribuito gratuitamente alla popolazione. Per oltre sei secoli questa istituzione caritativa garantì ogni anno migliaia di pani ai più bisognosi, diventando uno dei simboli più significativi della solidarietà cristiana in Tarantasia. Ancora oggi la tradizione viene rinnovata con la benedizione e la condivisione del pane presso la cattedrale di Saint-Pierre, perpetuando un gesto che continua a trasmettere valori di fraternità e condivisione.

La giornata di sabato si è aperta con la celebrazione della Santa Messa, a cui è seguito un suggestivo e colorato corteo lungo le vie cittadine che ha visto sfilare i referenti di quasi tutte le Associazioni di Verrès, una trentina di figuranti del “Carnaval Historique” e, a seguire, le massime autorità locali e regionali, tra cui la Sindaca di Moûtiers, Chantal Martin, il Presidente del Consiglio regionale dell'Alvernia-Rodano-Alpi, Fabrice Pannekoucke, la Consigliera dipartimentale Fabienne Tailleur-Blanc, la Presidente del Comitato di gemellaggio, Nicole Bocquiau Lachenal, e il Vicepresidente Frédéric Quéru.

Dopo il corteo, i partecipanti si sono ritrovati nei giardini della cattedrale per un momento di grande convivialità, prendendo parte a un tradizionale “repas partagé” in cui ciascuno ha portato qualcosa da offrire agli altri. Questo spirito di comunità ha rinnovato in chiave moderna l'essenza stessa della festa: così come per secoli il pane è stato distribuito come segno di solidarietà, oggi lo scambio del cibo ha saputo gettare un ponte ideale tra un rito antico e lo storico gemellaggio che unisce Verrès e Moûtiers.

Il pomeriggio è poi proseguito all'insegna della cultura e della scoperta, con una conferenza dedicata alla storia del pane, la visita al “Musée des Traditions Populaires” e un tour delle opere di street art che abbelliscono la cittadina. In serata, a coronamento della giornata, è stata infine distribuita alla popolazione la “Soupe du Pain de Mai”.

La ripresa e il consolidamento dei rapporti transfrontalieri rappresentano uno degli obiettivi del programma della nuova amministrazione comunale di Verrès. Un'azione di apertura internazionale a geometrie più ampie, che si sta estendendo anche verso l'Irlanda grazie al recente Patto di Amicizia sottoscritto con la cittadina di Killarney.

Il Sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, ha espresso soddisfazione per questo primo passo concreto volto a rinvigorire il legame con Moûtiers, che negli ultimi tempi aveva perso slancio, e ha ringraziato tutti i cittadini e le realtà associative che hanno reso possibile la riuscita dell'iniziativa.