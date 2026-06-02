80 anni della Repubblica Italiana, il Cardinale Zuppi: "L'anniversario non può essere solo memoria"

Questo messaggio di Zuppi è uno di quelli che, al netto della forma solenne, prova a tenere insieme due piani che oggi in Italia spesso si guardano in cagnesco: la memoria e la frattura del presente.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, nel messaggio inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per gli 80 anni della Repubblica, mette subito il dito nella cicatrice storica: la nascita repubblicana come scelta di ricostruzione dopo la guerra, dentro un Paese distrutto ma ancora capace di “ricominciare insieme”.

È una chiave interessante, perché non celebra solo il 2 giugno come rituale istituzionale, ma lo riporta alla sua origine concreta: un Paese che si rialza non per magia, ma per volontà politica e sociale.

Il passaggio più politico del messaggio è quello in cui Zuppi definisce la Repubblica non come un semplice ordinamento, ma come “un patto tra generazioni”. E lo declina su alcuni pilastri molto concreti: lavoro, scuola, cura, giustizia, accoglienza, pace, partecipazione.

Detto così suona quasi come un programma di legislatura permanente. E infatti è qui che il messaggio si fa meno celebrativo e più “diagnostico”: la Repubblica non è un museo, ma un sistema che o si rigenera oppure si svuota.

E oggi, sottotraccia, il rischio evocato è proprio questo: un patto che resta scritto ma non più vissuto.

Zuppi, senza giri di parole, elenca anche le crepe sociali: povertà crescente, denatalità, disuguaglianze, sfiducia, violenza verbale, indifferenza, ripiegamento individuale.

Non è una lista neutra. È quasi un bollettino di fragilità civile. E qui la posizione della Chiesa è chiara: non solo osservazione, ma presa di posizione culturale e politica, soprattutto quando parla di rifiuto della guerra e di educazione alla pace.

In questo quadro si inserisce anche il riferimento a papa Leone XIV (figura ormai centrale nell’attuale indirizzo pastorale), come bussola etica per “custodire la democrazia”.

La chiusura del messaggio è quella più esplicita: “l’80° anniversario non può essere solo memoria, ma promessa”.

Ed è forse la frase che più si presta a una lettura attuale. Perché dice una cosa semplice ma scomoda: il rischio dell’Italia non è dimenticare la Repubblica, ma ridurla a celebrazione senza manutenzione.

Qui la domanda politica vera, Piero, è questa: siamo ancora capaci di “rinvigorire” quel patto oppure stiamo vivendo di inerzia istituzionale e retorica?

Al netto del linguaggio ecclesiastico, il messaggio di Zuppi non è affatto solo cerimoniale. È una diagnosi sociale mascherata da augurio istituzionale. E soprattutto rimette al centro una cosa che spesso si perde nei discorsi pubblici: la Repubblica come responsabilità quotidiana, non come anniversario.

Se vuoi, posso anche trasformarlo in un editoriale più tagliente, magari con un taglio valdostano: autonomia, distanza tra istituzioni e cittadini, e il tema del “patto” che qui si sente ancora più fragile.