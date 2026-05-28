Comunicazione e trasparenza: Aosta Factor lancia il nuovo sito e rinnova l'identità visiva

Aosta Factor presenta ufficialmente al mercato il suo nuovo portale internet istituzionale e un sistema di identità visiva completamente rinnovato.

L’evoluzione del brand si inserisce in una fase di crescita e consolidamento, caratterizzata da investimenti mirati sull’innovazione, sul potenziamento delle infrastrutture e sull’adeguamento dei modelli operativi, in piena continuità con gli indirizzi strategici del Gruppo Finaosta.

Il nuovo sito nasce con l’obiettivo di rendere la comunicazione più chiara, accessibile e trasparente, offrendo a imprese, partner e stakeholder uno strumento aggiornato per conoscere i servizi, le attività e il ruolo svolto da Aosta Factor a supporto dell’economia reale. Particolare attenzione è stata dedicata alla fruibilità dei contenuti, alla semplicità di navigazione e alla capacità di rappresentare in modo immediato il posizionamento della Società nel mercato del factoring.

Il restyling della visual identity accompagna questa evoluzione e ne rappresenta la sintesi simbolica. Il nuovo logo, creato da Visamultimedia che ha seguito anche la progettazione del sito, nasce da un segno grafico distintivo: un monogramma che, attraverso forme curve e un tratto deciso, stilizza due soggetti intenti a stringersi la mano, a rappresentare una relazione fondata su fiducia, collaborazione e reciproco riconoscimento.

L’inclinazione del segno e la palette cromatica richiamano in modo esplicito l’appartenenza al sistema Finaosta, rafforzando il legame con la Capogruppo e la coerenza con l’identità del Gruppo. Il rinnovamento del brand si affianca al processo di evoluzione della governance e al recente insediamento dei nuovi organi sociali, contribuendo a segnare una fase di rinnovata progettualità e di ulteriore sviluppo della Società.

In questo contesto, Aosta Factor intende rafforzare il proprio modello di relazione con il mercato, ponendo al centro la trasparenza comunicativa, la qualità del servizio e la capacità di accompagnare le imprese nei loro percorsi di crescita. Il nuovo sito e il nuovo volto del brand rappresentano, dunque, non solo un aggiornamento formale, ma un passaggio coerente con il percorso di evoluzione della Società: uno strumento per favorire una comunicazione più diretta, costruire relazioni più solide e sostenere con maggiore efficacia il dialogo con il sistema economico di riferimento.

www.aostafactor.it