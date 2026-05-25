I cittadini chiedono: Aosta dopo le 19, chi presidia la città?

Piazze, parchi, zone centrali e periferiche diventano luoghi dove molti residenti evitano di passare volentieri nelle ore serali. Non si parla solo di episodi isolati, ma di una sensazione costante di minore controllo, di spazi pubblici meno presidiati e di comportamenti che spesso sfociano nel disagio: schiamazzi, bivacchi, consumo eccessivo di alcol, atteggiamenti aggressivi o semplicemente incuria diffusa del vivere civile.

Alcuni cittadini parlano apertamente di una città che “dopo le 19 si trasforma”, con la sensazione che certi luoghi diventino più difficili da vivere serenamente. È un’espressione forte, certo, ma fotografa un clima che non può essere liquidato come semplice percezione individuale.

Non si tratta di criminalizzare nessuno, ma di capire se il presidio del territorio è adeguato, se le politiche di sicurezza urbana e di gestione degli spazi pubblici stanno funzionando davvero nelle ore serali e notturne, e soprattutto se l’amministrazione ha una strategia chiara.

Per questo poniamo alcune domande all’amministrazione comunale di Aosta:

Qual è oggi il piano di presidio serale della Polizia locale nelle diverse zone della città?

Esistono dati aggiornati sugli interventi effettuati dopo le 19 negli ultimi mesi?

Sono previsti progetti specifici per le aree più segnalate dai cittadini come critiche?

Qual è il coordinamento con le forze dell’ordine statali sul controllo serale del territorio?

L’amministrazione ritiene adeguata l’illuminazione pubblica e la manutenzione degli spazi frequentati nelle ore serali?

Sono attivi tavoli di confronto con residenti e commercianti sulle criticità notturne?

Il punto non è alimentare allarmismi, ma capire se la città sta crescendo anche nella sua capacità di garantire sicurezza percepita e vivibilità reale a tutte le ore.

Perché una città non è solo quello che mostra di giorno. È soprattutto ciò che riesce a garantire quando cala la sera.

E su questo, molti cittadini oggi chiedono risposte chiare.