Sport e solidarietà in campo: successo per il primo torneo benefico di calcio a 5

Una giornata di sport capace di trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. Domenica 17 maggio, al Centro Sportivo Guido Saba di Charvensod, si è svolta la prima edizione del torneo benefico di calcio a 5 organizzato dal Leo Club Valle d’Aosta, un appuntamento che ha saputo unire amicizia, partecipazione e attenzione verso chi affronta ogni giorno la malattia.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere 630 euro, cifra che sarà interamente devoluta alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Valle d’Aosta. Un contributo importante che consentirà di finanziare nove sedute di fisioterapia destinate ai pazienti del territorio regionale, offrendo così un sostegno concreto alle famiglie coinvolte.

Diego Tramonti vincitore del torneo (ph. Leo Cluv VdA)

Determinante per la riuscita dell’evento è stato il supporto di Pasquale Di Maio, che attraverso l’associazione Di Maio Sport ha garantito un prezioso sostegno organizzativo e di sponsorizzazione. Un aiuto che ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento dell’obiettivo solidale fissato dagli organizzatori.

Accanto agli organizzatori anche l’AIIG Valle d’Aosta – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – guidata da Elena Meynet, che ha scelto di sostenere il progetto dimostrando sensibilità e vicinanza verso una causa tanto importante.

La giornata ha visto la partecipazione di numerosi giovani, famiglie e appassionati di sport, tutti accomunati dalla volontà di trasformare un semplice torneo in un’occasione di aiuto concreto. Tra partite, sorrisi e momenti di condivisione, il campo sportivo di Charvensod si è trasformato in un luogo dove il valore della solidarietà ha saputo prevalere sul risultato sportivo.

I membri del direttivo Leo Club VDA e della Lega Italiana fibrosi cistica VDA. Da sinistra: Fabiana Angelini (Social media manager, Leo Club), Laurent Mattia Braga (Cerimoniere, Leo Club), Andrea Peyrachia (socio, Leo Club), Miriam Fedele (Vicepresidente, Leo Club), Rossana Scapoli (Presidente Leo Club) Joseph Amisano (Segretario, Leo Club), Rossana Olzer (Presidente, LIFC), Lara Peters (Vice Presidente LIFC), Piera Cerise (Consigliera LIFC), Osanna Roncari (Segretaria LIFC

«In qualità di Leo Club Valle d’Aosta rinnoviamo la nostra disponibilità ad aiutare e sostenere chi ne ha più bisogno. Lo diciamo spesso, ma è la verità: noi siamo in primis un gruppo di amici e questo legame ci rende ancora più uniti in momenti come questo. È proprio qui che si racchiude il significato più autentico del nostro impegno: esserci, insieme, quando conta davvero», hanno sottolineato i rappresentanti del Leo Club Valle d’Aosta.

Un messaggio semplice ma forte, che racconta come anche attraverso lo sport sia possibile costruire momenti di comunità e vicinanza, trasformando una giornata di divertimento in un aiuto reale per il territorio valdostano.