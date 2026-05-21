Carta d’identità elettronica, open day straordinari per la sostituzione del documento cartaceo

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea andrà definitivamente in pensione. Non conterà più la data di scadenza stampata sul documento: sarà automaticamente non valida e dovrà essere sostituita con la Carta d’identità elettronica (CIE). È quanto prevede il quadro normativo europeo e quanto chiarito anche dalle recenti indicazioni ministeriali.

Per evitare l’inevitabile congestione degli uffici a ridosso della scadenza, il Comune di Aosta ha avviato già da aprile una campagna informativa rivolta ai cittadini ancora in possesso del documento cartaceo. L’obiettivo è semplice ma fondamentale: distribuire le richieste nel tempo e accompagnare la transizione senza disagi.

In questo contesto arrivano due open day straordinari dedicati esclusivamente al rilascio della CIE.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 23 maggio 2026 allo Sportello Amico in Comune. Una giornata particolare anche per la città, visto che coincide con la partenza della 14ª tappa del Giro d’Italia. I cittadini potranno presentarsi senza prenotazione dalle 9:00 alle 15:00. In questa occasione sarà presente anche personale del Ministero, con funzione di supporto operativo e informativo, soprattutto per la gestione delle procedure e dei codici PIN e PUK.

Il secondo open day si svolgerà invece sabato 6 giugno 2026, sempre con accesso allo Sportello ma questa volta su prenotazione, nella fascia oraria 9:00–12:00.

Il messaggio dell’amministrazione è piuttosto diretto: chi ha ancora la carta d’identità cartacea, anche se formalmente valida per altri anni, dovrebbe muoversi subito. Aspettare l’ultimo momento rischia di trasformare un semplice rinnovo in una corsa contro il tempo, con inevitabili code e disagi.

Per prenotare il rilascio della CIE restano attivi i canali ministeriali online oppure la prenotazione telefonica al numero 0165 1875002, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 8.30 alle 16.30. È inoltre prevista una fascia oraria dedicata ai casi urgenti, per viaggi imminenti o programmati, senza prenotazione, dalle 8.30 alle 10.00.

Una transizione amministrativa che, al di là dell’aspetto tecnico, tocca tutti da vicino: la carta d’identità è uno di quei documenti che si dà per scontati fino a quando non cambia una regola. E questa volta il cambiamento è già fissato nel calendario.