Le Président Aggravi rappelle le 82e anniversaire de la mort d’Émile Chanoux

Martyr de la Résistance, Émile Chanoux est mort le 18 mai 1944 sous les tortures des nazi-fascistes. À l’occasion du 82e anniversaire de sa disparition, le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi, tient à rendre hommage à « une figure qui a su unir pensée et action, identité et ouverture, autonomie et responsabilité ».

« Son héritage nous rappelle que l’Autonomie n’est pas un slogan, mais un instrument concret pour mieux gouverner, mieux protéger les communautés et mieux valoriser les ressources d’un territoire.

Chanoux avait compris, avant beaucoup d’autres, que la liberté politique doit toujours s’accompagner de responsabilité économique, de pragmatisme administratif et d’une vision européenne.

Aujourd’hui encore, son exemple nous invite à construire des institutions capables de décider avec proximité, efficacité et bon sens, au service des citoyens et du développement de nos territoires de montagne.

Honorer Chanoux signifie défendre une autonomie moderne et concrète, tournée non vers la nostalgie, mais vers l’avenir. »