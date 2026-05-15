Allerta Hantavirus: il Monitoraggio della Situazione Internazionale

L’Azienda USL della Valle d’Aosta comunica che la situazione internazionale relativa alla diffusione dell’infezione da Hantavirus, che sta interessando alcuni Paesi andini, rimane stabile e priva di nuove criticità. Nonostante l'attenzione mediatica, le autorità sanitarie globali confermano che il rischio di contrarre la malattia per i cittadini europei è attualmente considerato estremamente ridotto.

Premesso che molti aspetti sono ancora da decifrare – compreso il grado di diffusione dell’infezione stessa – le autorità sanitarie internazionali sono ad ora concordi nel definire bassissimo il rischio per i cittadini europei di contrarre la malattia.

In particolare, nel nostro Paese non è stato ad ora registrato alcun caso e sono risultati negativi gli accertamenti predisposti su alcuni sospetti. Essendo la mobilità tra paesi elevatissima - quella generale così come quella dei flussi turistici – la situazione è sottoposta ovviamente a controlli strettissimi e le autorità sanitarie nazionali fruiscono di aggiornamenti costanti.