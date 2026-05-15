Rhêmes-Saint-Georges Sbarca al Salone del Libro di Torino

Il comune valdostano di Rhêmes-Saint-Georges debutta ufficialmente al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio. L'occasione è il lancio del volume "Sentieri dell’Umano. Lungo le antiche vie di Rhêmes-Saint-Georges: tra natura, arte e storia", pubblicato da Gambini Editore all'interno della collana speciale «La bussola del viandante». L'opera rappresenta la primissima guida dedicata a uno dei tesori più antichi, affascinanti e ancora inesplorati del piccolo territorio situato ai piedi della Granta Parey.

L'autrice del volumetto, la storica della filosofia Maria Della Volpe, propone ai lettori un itinerario culturale alternativo e profondo. Nel testo, Rhêmes-Saint-Georges viene elevato a vero e proprio microcosmo della storia universale. Emerge il ritratto di un luogo sospeso nel tempo, dove la comunità umana convive in perfetta osmosi con una natura viva e senziente, descritta come un'entità che sente, pensa, desidera, vuole e conserva una solida memoria storica.

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio, l'autrice sarà presente per incontrare il pubblico e dialogare con i lettori. Gli appuntamenti si terranno presso il Salottino allestito nello Stand di Gambini Editore, localizzato al Padiglione 2 - H 121. Per ricevere maggiori informazioni sull'evento o prenotare una copia, è possibile inviare un messaggio WhatsApp direttamente al numero d'istituto 3356615895.