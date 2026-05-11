Giacosa Restart, il 16 e 17 maggio un weekend dedicato al teatro con uno spettacolo e un laboratorio

Proseguono gli appuntamenti di Giacosa Restart, la rassegna culturale ospitata al Teatro Giacosa di Aosta e dedicata al tema “lavorare insieme”. Il fine settimana del 16 e 17 maggio sarà attraversato dal teatro, con una tavola rotonda, uno spettacolo e un laboratorio performativo gratuito.

Si comincia sabato 16 maggio alle 19.45 con la tavola rotonda “Lavorare insieme. Amplificare chi non ha voce con il teatro”, con Ivana Trettel, Cromo Teatro collettivo artistico e Verdiana Vono. A partire dal racconto di pratiche teatrali nate dentro esperienze che danno voce a comunità marginalizzate o silenziate, il dialogo metterà al centro il teatro come strumento di inclusione, ascolto e partecipazione sociale.

A seguire, alle 20.30, andrà in scena “Ahmen” di Cromo Teatro, con regia di Tommaso Burbuglini, drammaturgia di Eleonora Pace e in scena Andrea Perotti e Valerio Sprecacè. Lo spettacolo racconta la storia di Ahmen, un giovane immigrato che tenta di ricongiungersi alla moglie lontana. La sua quotidianità si muove tra un surreale autolavaggio e un ufficio immigrazione dove il tempo sembra essersi fermato, tra clienti incontentabili, operatori telefonici e burocrati sfuggenti. In questo percorso sospeso tra realtà e introspezione, Ahmen si affida alla saggezza di un dio che si fa teschio e lo conduce nell’antro del suo inconscio. I biglietti – 5 euro intero e 3 euro ridotto under 25 - sono disponibili su LiveTicket: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=652294&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fteatrogiacosavda

Domenica 17 maggio sarà invece dedicata al laboratorio “Liturgia: Embodied Musicality Experience”, a cura di Domenico Castaldo e LabPerm. Il laboratorio, in programma dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17, è un’esperienza performativa e partecipativa aperta a tutti, costruita sul canto di gruppo, sulla voce e sull’azione fisica. Il lavoro propone un percorso corale in cui il suono diventa pratica di ascolto, presenza e relazione. L’uso della voce e del canto accompagna il respiro, aiuta a focalizzare l’attenzione e apre uno spazio creativo condiviso.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLsHvjccRTPqG53zKZJ76u94pK-RecMaJ6SqYD5orbrm6wAQ/viewform

Il progetto Giacosa Restart nasce da un percorso di coprogettazione che ha messo in rete Amministrazione comunale di Aosta, associazioni, professionisti e operatori culturali per costruire un’offerta condivisa e radicata nel territorio. L’iniziativa è realizzata da AIACE VDA, Arcigay Queer VdA André Zanotto, FrameDivision, Café du Théâtre Aosta, M-Lab Audio Luci Video, Palinodie – compagnia teatrale, Replicante teatro, Long Neck Doc, Abnormal APS, Maiåfuoco, Le Digourdì, L’Esprit à l’Envers, Noi e gli Altri scs e La Libellula Coop, con il patrocinio del Comune di Aosta e il contributo di Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo e Gruppo CVA.

Maggiori informazioni, prenotazioni e biglietti sono disponibili sul sito www.teatrogiacosa.vda.it