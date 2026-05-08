Aosta: Palaindoor e Tesolin, lo sport corre veloce: impianti aperti a tutti

Ad Aosta lo sport prova ad accelerare davvero. E lo fa mettendo al centro un principio semplice ma spesso tutt’altro che scontato: gli impianti pubblici devono essere vivi, frequentati e accessibili. Dopo le richieste di chiarimento arrivate nelle ultime settimane, Comune di Aosta, CONI e ATS Palaindoor Aosta hanno deciso di fare chiarezza sulle modalità di utilizzo del Palaindoor e del Campo Tesolin, due strutture che rappresentano ormai un punto di riferimento per atleti, società sportive e semplici appassionati.

Il messaggio è netto: il Palaindoor e il Tesolin sono aperti a tutti, con formule di accesso pensate sia per chi pratica sport quotidianamente sia per chi vuole semplicemente allenarsi qualche volta alla settimana.

E l’impressione, entrando nella struttura, è quella di un grande motore sportivo acceso praticamente senza sosta. Il Palaindoor è infatti già pienamente operativo e ospita una lunga serie di discipline: tennis, arrampicata, atletica, boxe, arti marziali, karate, ginnastica, pattinaggio, ping pong, danza, hip hop, ginnastica per anziani e attività dedicate alla Disval. Un contenitore multisportivo che punta anche sull’inclusione e sulla funzione sociale dello sport.

La gestione dell’impianto è affidata all’ATS Palaindoor Aosta, composta da UISP Valle d’Aosta APS, A.SS.V.A. ASD e FIDAL Valle d’Aosta. Tocca quindi direttamente al gestore organizzare aperture, accessi, tariffe e rapporti con gli utenti, nell’ambito del progetto approvato dal Comune.

Per chi desidera utilizzare la pista indoor o il Campo Tesolin sono previste diverse formule, dall’ingresso singolo agli abbonamenti di lunga durata.

Sul fronte dei costi, le tariffe atletica con utilizzo degli spogliatoi interni prevedono:

Ingresso giornaliero: 2,50 euro in estate e 4 euro in inverno

Abbonamento settimanale: 10 euro in estate e 16 euro in inverno

Abbonamento mensile: 30 euro in estate e 40 euro in inverno

Abbonamento trimestrale: 50 euro in estate e 80 euro in inverno

Abbonamento semestrale: 90 euro in estate e 150 euro in inverno

Per gli utenti non tesserati a società o federazioni sportive è inoltre prevista una tessera Palaindoor dedicata dal costo di 10 euro.

Per quanto riguarda gli orari di accesso, Comune e CONI precisano che vengono stabiliti nell’ambito della gestione operativa quotidiana dell’impianto e che tutte le informazioni aggiornate devono essere richieste direttamente al soggetto gestore.

Per informazioni su accessi, disponibilità e attività è possibile contattare la segreteria all’indirizzo mail segreteria.assva@gmail.com oppure telefonare al numero +39 388 493 0512.

Dietro la comunicazione ufficiale emerge anche una questione più ampia: la sfida di trasformare il Palaindoor in una vera cittadella dello sport cittadino, frequentata non soltanto dalle società agonistiche ma anche da giovani, famiglie e cittadini comuni. Perché un impianto pubblico funziona davvero quando resta acceso, vissuto e accessibile. E ad Aosta, adesso, il messaggio vuole essere proprio questo: le porte sono aperte.