MONTAGNA VDA: Alla Torre di Pramotton

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo. Oggi andiamo a Donnas.

Torre di Pramotton e Pianas

La Torre di Pramotton, ben visibile dal fondovalle, era il primo posto di controllo entrando in Valle d’Aosta.

Nei pressi, sempre in funzione del controllo del territorio, esiste un punto in cui, durante la Seconda guerra mondiale, era attiva una postazione partigiana: è rimasto un grande masso con un’incisione.

Il sentiero è molto ripido e si sviluppa quasi interamente all’interno del bosco. Alcuni tratti non sono sempre ben visibili e richiedono esperienza escursionistica.

Per maggiori informazioni (scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS):

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/torre-pramotton-e-pianas/