Torna “The Party 100 ore – Short Film Contest”: la sfida a squadre per realizzare un cortometraggio in sole 100 ore

Dopo il successo della prima edizione, torna “The Party 100 Ore - Short Film Contest”, la sfida cinematografica organizzata da Long Neck Doc ETS in cui ideare, girare e montare un cortometraggio in sole 100 ore.

Il contest è in programma ad Aosta dal 12 al 16 giugno ed è aperto a tutti: filmmaker emergenti, professionisti, studenti e appassionati. Le squadre dovranno essere composte da almeno due persone, con una presenza minima del 50% di under 35. Non sono previsti vincoli legati a formazione, attrezzature o provenienza.

La sfida prenderà il via giovedì 12 giugno, alle 18, a Plus. In quell’occasione ogni squadra riceverà, tramite sorteggio, gli elementi obbligatori da inserire nel proprio film: un genere cinematografico (drammatico, commedia, fantascienza, horror, ecc.), una location della città di Aosta per le riprese esterne, una frase e un oggetto. Da quel momento scatteranno le 100 ore ufficiali per la realizzazione del cortometraggio.

Le opere dovranno avere una durata massima di 5 minuti (titoli esclusi) e prevedere almeno il 50% delle riprese esterne nella location assegnata. Non è consentito l’utilizzo di materiale d’archivio o realizzato in precedenza e gli effetti speciali e le animazioni saranno ammessi solo se prodotti durante il tempo di gara. Non sono necessarie attrezzature professionali: sono ammessi videocamere, fotocamere e smartphone. Il contest punta infatti su idee, creatività e voglia di mettersi in gioco.

Durante i giorni del contest, a Plus sarà disponibile uno spazio dedicato alle squadre, utilizzabile per esigenze logistiche e tecniche: postazioni di montaggio, ricarica dei dispositivi, deposito materiali e accesso ai servizi.

Al termine del contest, durante la presentazione pubblica delle opere prevista il 18 giugno a Plus, una giuria di esperti assegnerà i seguenti premi:

· Miglior Film – Premio della Giuria: 1.000 euro

· Miglior Sceneggiatura – Premio della Giuria: 600 euro

· Premio ADCOM al miglior contributo tecnico: 500 euro

Il pubblico decreterà inoltre:

· Miglior Film – Premio del Pubblico: 400 euro

La partecipazione è gratuita. Sono ammessi anche minorenni, con autorizzazione, mentre ogni squadra dovrà avere un referente maggiorenne. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 giugno 2026 alle ore 23.59 tramite modulo online disponibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwI7345cqnawzo_dG-FIF3REnQARtdV7Jw-ZXOC_jVzbL6KA/viewform .

Il contest si inserisce all’interno di “The Party – Il cinema come non te lo hanno mai raccontato”, progetto di Long Neck Doc ETS realizzato con il contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con Plus Aosta, Comune di Aosta, Film Commission Vallée d’Aoste, Cactus Industry Forum e Adcom srl.