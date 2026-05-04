“Nati per la Musica”: a Pont-Saint-Martin la musica diventa un gioco in famiglia

La musica come strumento per crescere insieme. Giovedì 14 maggio, la Biblioteca Comunale "Mons. Giuseppe Capra" ospiterà l’iniziativa “Nati per la Musica”, un programma nazionale che promuove l’esperienza sonora precoce come pilastro dello sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini.

Giovedì 14 maggio 2026

Laboratori bambini 0-2 anni ore 16.30

Laboratori 3-6 anni ore 17.30

Biblioteca Comunale - Villa Michetti

Via della Resistenza 5 - Pont-Saint-Martin

Giovedì 14 maggio 2026 pomeriggio presso la Biblioteca Comunale – Villa Michetti l’Amministrazione comunale e la Comm. di Gestione della Biblioteca Mons. Giuseppe.Capra di Pont-Saint-Martin ad un incontro “Nati per la Musica”.

Nati per la musica è il programma nazionale che mira a diffondere la pratica musicale non professionale nelle famiglie con bambini in età prescolare, con l’obiettivo di sostenere la relazione affettiva tra genitori e figli mediante la musica, iintesa come strumento di sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo, capace di rafforzare il legame familiare attraverso l'ascolto e la condivisione. E' promosso dall'Associazione Culturale Pediatri (ACP) e dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini (CSB) onlus di Trieste.

L'iniziativa, concepita sotto forma di laboratori, intende coinvolgere attivamente bambine/i in età 0-6 anni con genitori e nonni, facendo dell'incontro un momento ludico con letture musicali, giochi sonori, canti e filastrocche, ascolto attivo.

E' un'occasione per suggerimenti pratici agli adulti su come vivere la quotidianità in famiglia con maggior creatività, facendo sì che i piccoli, con attività sonore precoci, siano facilitati nell'apprendimento del linguaggio e nella capacità di concentrazione, godendo di un canale privilegiato di espressione delle loro emozioni in ambiente protetto e stimolante come quello di casa.

L’incontro è condotto da operatori formati, che presenteranno alcuni libri ed alcune storie che verranno musicate. Ai bambini verrà inoltre data la possibilità di utilizzare e cimentarsi direttamente piccoli strumenti, alcuni creati ad hoc per il progetto.

Il programma è diviso in due laboratori della durata di circa 45 minuti distinti per fasce d’età

- Ore 16.30 Bambini da 0 a 2 anni

- Ore 17.30 Bambini da 3 a 6 anni.

Il laboratorio promuove la musica e l’interazione tra bambino e genitore/adulto: pertanto i bambini dovranno essere accompagnati nel percorso.

L’iniziativa è gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria

Per prenotazioni :

Biblioteca Comunale Mons. Giuseppe Capra

Telefono 0125 807793

Email biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it

Per informazioni e dettaglio dell’incontro direttamente ai formatori

Whatsapp 328 0582424