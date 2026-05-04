“PuliAmo Nus!”: il 16 maggio una mattinata dedicata alla cura del territorio

L’Amministrazione comunale di Nus promuove per sabato 16 maggio la giornata ecologica “PuliAmo Nus!”, un’iniziativa dedicata alla cura, alla tutela e alla valorizzazione del territorio.

La proposta intende coinvolgere cittadini e associazioni in una mattinata di impegno concreto attraverso attività di pulizia di sentieri e ruscelli, pulizia dei fontanili e raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 presso l’Area Reboulaz, da dove i partecipanti, suddivisi in gruppi, opereranno nelle diverse zone del territorio comunale individuate in collaborazione con i consorzi locali.

La mattinata si concluderà alle ore 12.30 con un pranzo comunitario offerto dal Comune presso la mensa scolastica, momento conviviale aperto a tutti i partecipanti.

Per aderire è richiesto di comunicare entro martedì 12 maggio i nominativi dei partecipanti (nome, cognome, età), l’eventuale disponibilità di mezzi o attrezzature e la partecipazione al pranzo tramite whatsapp al seguente contatto telefonico:

3467346411 (Didier Squinabol).

Si raccomanda di presentarsi con abbigliamento adeguato: pantaloni lunghi, scarpe idonee e guanti da lavoro.

L’Amministrazione invita tutta la popolazione a partecipare e a contribuire attivamente alla cura del proprio territorio.