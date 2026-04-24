1° Maggio 2026 a Verrès: il lavoro al centro tra diritti e intelligenza artificiale

Il prossimo 1° maggio, Verrès ospiterà la celebrazione unitaria della Festa dei Lavoratori in Valle d'Aosta. Le organizzazioni sindacali regionali si ritroveranno per una giornata di mobilitazione che intende onorare le conquiste storiche del mondo del lavoro e, contemporaneamente, affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti economici.



Sono iniziati ieri gli appuntamenti che hanno dato il via alle celebrazioni per l’80° anniversario della Resistenza e la Festa della Liberazione.



Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini che hanno scelto di essere presenti a Châtillon, a Pont-Saint-Martin e a Valpelline per la commemorazione del partigiano Émile Lexert _Milò_, la presentazione del libro "Il partigiano Gugia, ribelle per amore" e l'approfondimento su "Lupi Ribelli" accompagnato dal cortometraggio "La libertà corre sui pedali". Tre iniziative che

testimoniano quanto sia profondo e vitale il legame della nostra comunità con la memoria storica e i valori che hanno fondato la nostra

democrazia.



In un momento storico complesso, in cui la pace e la giustizia sociale appaiono purtroppo nuovamente minacciate, la memoria non è solo un atto dovuto, ma un’energia viva necessaria per guardare al futuro.



L’invito ora è quello di continuare a camminare insieme in questo percorso di memoria e partecipazione. Vi invitiamo calorosamente a

prendere parte alle numerose iniziative previste per la giornata del 25 Aprile. Noi, con il cuore, saremo anche presenti al Trento Film Festival dove verrà proiettato “Prima dell’Aurora” di Chiara Zoja.



Il calendario completo degli eventi in programma su tutto il territorio regionale è disponibile sul blog dell'ANPI Valle d'Aosta

https://valledaosta.anpi.it/