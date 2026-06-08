Palestina e Media: Incontro Pubblico ad Aosta con il Comitato BDS

Il comitato BDS Valle d’Aosta organizza per martedì 9 giugno alle ore 18.00, nello spiazzo antistante l' Università della Valle d' Aosta, all’angolo tra via Monte Solarolo e piazza della Repubblica, un incontro pubblico aperto alla cittadinanza dedicato al genocidio in Palestina e al suo racconto nel dibattito pubblico e mediatico.



Nonostante il finto cessate il fuoco, il genocidio in Palestina, la guerra israeliana contro il Libano, l'Iran, lo Yemen e la Siria, continuano nella più totale impunità.

In questo quadro, il comitato BDS Valle d’Aosta, realtà locale aderente alla campagna internazionale per la pressione economica e diplomatica su Israele a sostegno dei diritti del popolo palestinese, propone un nuovo momento di approfondimento.



Ospiti dell’iniziativa saranno Dalia Ismail, giornalista indipendente, finalista del Premio Roberto Morrione per il giornalismo d’inchiesta,

e Alae Al Said, scrittrice e autrice del reportage L’Abuso pubblicato su L’Espresso.



Entrambe italo-palestinesi, Ismail e Al Said sono impegnate da anni in un percorso di incontri e iniziative in tutta Italia per promuovere il

confronto sui temi della Palestina, dei media, dell’arabofobia e dell’islamofobia.





L’appuntamento del 9 giugno sarà un’occasione di dialogo aperto con il pubblico valdostano. Al centro della discussione vi saranno il ruolo

dell’informazione e della narrazione mediatica nel racconto del genocidio, nonché le modalità con cui la voce e la prospettiva del popolo palestinese vengono rappresentate o marginalizzate nel dibattito pubblico.



L’incontro è libero e aperto a tutte e tutti.



Data: 9 giugno

Orario: ore 18.00.

Luogo: angolo tra via Monte Solarolo e piazza della Repubblica, Aosta

