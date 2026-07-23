TARIP, il Comune di Aosta prova a spegnere le polemiche: «La riforma redistribuisce i costi, non li riduce»

Dopo giorni di polemiche e interpretazioni contrastanti sulla nuova TARIP, il Comune di Aosta tenta di rimettere ordine nel dibattito. L'Amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Rocco interviene con una nota ufficiale per chiarire alcuni aspetti della riforma della tariffa puntuale dei rifiuti, precisando che il nuovo sistema non comporterà una diminuzione automatica del costo complessivo del servizio, ma una diversa distribuzione della spesa tra le varie categorie di utenti.

L'intervento arriva dopo che la presentazione della riforma aveva alimentato aspettative e critiche, anche perché la comunicazione iniziale dell'Amministrazione era apparsa a molti poco chiara. Un aspetto che ha lasciato spazio a interpretazioni divergenti e che ora il Comune cerca di correggere, spiegando nel dettaglio i principi alla base della riforma.

Il punto centrale resta quello previsto dalla normativa nazionale: il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve essere coperto integralmente dalla tariffa pagata dagli utenti. In altre parole, la TARIP non può ridurre la spesa complessiva sostenuta dal Comune per il servizio, ma può modificarne la ripartizione, facendo sì che essa sia progressivamente più aderente alla quantità effettiva di rifiuti prodotti.

Secondo Palazzo civico, il nuovo modello si fonda sui principi di equità e gradualità e punta a superare gli squilibri che negli anni si sarebbero creati tra le diverse categorie di contribuenti. Il riferimento è al principio europeo del "chi inquina paga", che dovrebbe consentire una distribuzione più coerente dei costi senza produrre effetti eccessivamente penalizzanti né per le famiglie né per le attività economiche.

L'Amministrazione conferma inoltre che resteranno in vigore, e saranno anzi rafforzate, le misure di sostegno destinate ai nuclei familiari economicamente più fragili attraverso le agevolazioni collegate all'ISEE.

Il sindaco Raffaele Rocco respinge quindi le accuse di aver promesso un abbattimento della tariffa, spiegando che «è corretto affermare che il costo complessivo del servizio debba essere integralmente coperto dalla tariffa, ed è esattamente ciò che abbiamo sempre detto». Il primo cittadino sottolinea che «non abbiamo mai sostenuto che la riforma facesse diminuire per legge il costo complessivo del servizio», ma che la finalità è quella di correggere gli squilibri oggi esistenti nella distribuzione dei costi. Secondo Rocco, la quota a carico delle famiglie potrà diminuire in funzione della reale produzione dei rifiuti, anche se questo non significa automaticamente una riduzione dei costi complessivi del servizio.

Il sindaco interviene anche sul tema degli introiti derivanti dalla vendita dei materiali raccolti con la raccolta differenziata, precisando che tali ricavi sono già inseriti nel Piano economico-finanziario del servizio e contribuiscono già oggi alla determinazione della tariffa. Pensare che possano, da soli, produrre una significativa diminuzione delle bollette, osserva l'Amministrazione, non trova riscontro nei dati economici. La vera leva per contenere nel tempo i costi resta invece la riduzione del rifiuto indifferenziato e il miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

Sul piano politico, la vicenda evidenzia ancora una volta le difficoltà dell'Amministrazione nel gestire una riforma particolarmente delicata, destinata a incidere direttamente sulle tasche di cittadini e imprese. La necessità di intervenire con una lunga nota esplicativa dimostra come la comunicazione iniziale non sia riuscita a trasmettere con sufficiente chiarezza un messaggio che, in una materia tecnica come quella tariffaria, richiede precisione assoluta. Un elemento che ha inevitabilmente alimentato dubbi e contestazioni.

Ora il Comune annuncia che il percorso proseguirà con il coinvolgimento della Commissione consiliare, delle categorie economiche e delle rappresentanze dei cittadini, nel tentativo di costruire una riforma condivisa.

La partita sulla TARIP va infatti oltre il semplice aggiornamento di un sistema tariffario. Tocca il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini, il principio di equità fiscale e la sostenibilità economica di un servizio pubblico essenziale. Per questo, oltre ai numeri, sarà decisiva la capacità della politica di spiegare con trasparenza chi pagherà di più, chi pagherà di meno e soprattutto perché, evitando che una riforma nata per essere più equa finisca per essere ricordata soprattutto per le polemiche che ne hanno accompagnato l'avvio.