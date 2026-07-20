Assestamento al bilancio regionale: via libera della II Commissione alla manovra da 273 milioni per gli investimenti

Il provvedimento è stato esaminato nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio 2026, dalla seconda Commissione "Affari generali", presieduta da Marco Sorbara. Il parere favorevole è arrivato a maggioranza, mentre i gruppi Fratelli d’Italia, Alleanza Verdi e Sinistra e Renaissance hanno scelto la strada dell’astensione. Il disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale lo scorso 26 giugno 2026, approderà ora in Consiglio Valle per la discussione e il voto definitivo, con l’iscrizione all’ordine del giorno della prossima adunanza consiliare prevista alla fine del mese di luglio.

La manovra, composta da 76 articoli, mette a disposizione l’intero importo di 273 milioni di euro, destinandolo esclusivamente alle spese di investimento. Si tratta di risorse rese disponibili grazie agli accertamenti contenuti nel rendiconto generale della Regione approvato dall’Assemblea regionale il 10 giugno 2026. Una scelta che conferma una linea politica orientata a utilizzare gli spazi finanziari disponibili per rafforzare la capacità di intervento pubblico, sostenendo opere, servizi e politiche di sviluppo.

Nel corso dell’istruttoria in Commissione sono state svolte audizioni con il Presidente della Regione e con gli Assessori competenti, permettendo ai commissari di entrare nel dettaglio dei diversi capitoli della manovra. Un lavoro che, secondo il presidente della seconda Commissione Marco Sorbara, ha consentito di valutare una proposta articolata e con ricadute trasversali sull’intero sistema regionale.

«Nel corso delle audizioni al Presidente della Regione e agli Assessori abbiamo potuto approfondire nel dettaglio una manovra ampia e articolata, che interviene in modo diffuso su ambiti strategici quali finanza locale, istruzione, beni culturali, turismo, infrastrutture, sanità e sviluppo economico, fino all’agricoltura e alla tutela del territorio», ha spiegato Marco Sorbara, sottolineando come il provvedimento rappresenti «un intervento importante, che conferma la forte attenzione allo sviluppo del territorio e alla qualità dei servizi».

Dal punto di vista politico, il passaggio in Commissione evidenzia una sostanziale convergenza della maggioranza sulla necessità di utilizzare le risorse aggiuntive per sostenere investimenti strutturali, mentre l’astensione delle opposizioni segnala una posizione di prudenza o di mancata piena condivisione rispetto alle scelte contenute nella manovra. Il confronto si sposterà ora nell’Aula consiliare, dove il dibattito potrà entrare nel merito delle singole destinazioni di spesa e delle priorità individuate dalla Giunta.

Sul piano economico e sociale, l’assestamento assume un ruolo rilevante perché gli investimenti pubblici rappresentano uno degli strumenti principali per sostenere la competitività regionale, migliorare la qualità dei servizi e accompagnare le trasformazioni che interessano la Valle d’Aosta. Le risorse previste riguardano infatti settori che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini: dalle infrastrutture alla sanità, dalla scuola alla valorizzazione del patrimonio culturale, dal turismo all’agricoltura, fino alla protezione del territorio.

In Aula il ruolo di relatore per la maggioranza sarà affidato a Marco Sorbara (Forza Italia), mentre per la minoranza il relatore sarà Andrea Manfrin (Lega Vallée d’Aoste). Sarà quindi il Consiglio Valle, nelle prossime settimane, a confrontarsi sugli equilibri complessivi della manovra e sulle prospettive che i nuovi investimenti potranno aprire.

L’assestamento al bilancio non rappresenta soltanto un atto tecnico di aggiornamento dei conti regionali, ma uno strumento attraverso cui una comunità definisce le proprie priorità e indirizza le proprie risorse verso il futuro. In una regione caratterizzata da peculiarità territoriali, esigenze specifiche e competenze autonome, la capacità di trasformare le disponibilità finanziarie in sviluppo concreto resta uno dei principali banchi di prova dell’autogoverno valdostano.