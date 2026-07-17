Uniti a Sinistra sostiene “La Voix du Pays”: “Le infrastrutture devono rispettare paesaggio e comunità”

La nascita del Comitato “La Voix du Pays” riporta al centro del dibattito pubblico il rapporto tra sviluppo tecnologico, partecipazione dei cittadini e tutela del territorio. A sostenere l’iniziativa sono le forze dell’alleanza Uniti a Sinistra - Area Democratica Gauche Autonomiste, Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista e Risorgimento Socialista, che hanno accolto positivamente la scelta degli abitanti di Arpuilles, Excenex ed Entrebin di organizzarsi per chiedere maggiore chiarezza sulla proposta di installazione di una torre per telecomunicazioni nella zona.

Secondo Uniti a Sinistra, la richiesta dei cittadini di avere informazioni trasparenti sui criteri che hanno portato all’ipotesi progettuale rappresenta un elemento positivo per la qualità della democrazia locale. La partecipazione delle comunità alle decisioni che incidono sull’ambiente, sul paesaggio e sulla vita quotidiana dei territori viene infatti indicata come un passaggio indispensabile, soprattutto in una realtà come quella valdostana, caratterizzata da piccoli centri e da un forte legame tra abitanti e ambiente circostante.

L’alleanza politica guarda con favore anche alle parole del sindaco di Aosta, che ha chiarito come il procedimento autorizzativo sia ancora in corso e come non sia stata assunta alcuna decisione definitiva. Una situazione che, secondo Uniti a Sinistra, lascia aperto lo spazio per un confronto approfondito tra amministrazioni, cittadini e soggetti interessati, con la possibilità di analizzare soluzioni alternative prima di arrivare a una scelta finale.

La vicenda della possibile torre per telecomunicazioni viene però considerata dall’alleanza come il punto di partenza di una riflessione più ampia sulle modalità con cui vengono progettate le infrastrutture in Valle d’Aosta. In particolare, Uniti a Sinistra evidenzia il contrasto tra strutture di grandi dimensioni e il contesto dei piccoli villaggi alpini, dove spesso il profilo storico e simbolico degli abitati è definito da edifici come il campanile della chiesa, generalmente di poco superiore ai 10 metri, mentre alcune infrastrutture tecnologiche possono raggiungere altezze molto maggiori, come nel caso di impianti previsti fino a 30 metri.

“Lo sviluppo tecnologico oggi mette a disposizione soluzioni sempre più evolute, efficienti e meno impattanti”, sottolinea l’alleanza, richiamando la necessità di individuare modalità capaci di garantire la qualità dei servizi senza trasformare in modo significativo il paesaggio e l’identità dei luoghi. La questione, secondo Uniti a Sinistra, non riguarda quindi soltanto una singola installazione, ma il modello complessivo di sviluppo infrastrutturale che la Valle d’Aosta intende perseguire nei prossimi anni.

Dal punto di vista politico, il tema richiama il confronto tra esigenze diverse: da una parte la necessità di assicurare collegamenti e servizi tecnologici adeguati anche nelle aree montane, dall’altra il dovere di preservare un patrimonio ambientale e paesaggistico che rappresenta una delle principali risorse economiche e sociali della regione. Per una realtà che basa una parte importante della propria attrattività sul turismo, sulla qualità dei territori e sulla vivibilità dei piccoli comuni, ogni nuova opera richiede una valutazione complessiva dei benefici e degli eventuali costi ambientali e sociali.

La posizione espressa da Uniti a Sinistra punta quindi a promuovere un equilibrio tra innovazione e tutela del territorio, sostenendo un modello nel quale le infrastrutture siano progettate in modo più integrato con il contesto circostante. L’obiettivo indicato è quello di privilegiare soluzioni diffuse, compatibili e meno invasive, capaci di accompagnare la modernizzazione senza compromettere gli elementi che rendono unico il paesaggio valdostano.

La vicenda della torre di Arpuilles, Excenex ed Entrebin diventa così un esempio di una questione più generale che riguarda molte comunità alpine: come conciliare il progresso tecnologico con la salvaguardia dell’identità dei luoghi. In una regione dove ambiente, paesaggio e comunità rappresentano un patrimonio strettamente intrecciato, le scelte infrastrutturali del futuro saranno chiamate sempre più a misurarsi non soltanto con criteri tecnici ed economici, ma anche con il valore sociale e culturale dei territori coinvolti.