Gallerie Sorreley: sulle agevolazioni si continua ad aspettare tra rimpalli e burocrazia il conto lo pagano cittadini e imprese

Quando la politica annuncia un intervento urgente, i cittadini si aspettano risposte rapide. In questa vicenda, invece, il tempo sembra essersi trasformato nell'ostacolo principale. Le agevolazioni tariffarie per incentivare l'utilizzo dell'autostrada durante la chiusura delle gallerie di Côte de Sorreley e Signayes sono considerate necessarie da tutti, ma continuano a rimanere sospese tra lettere, solleciti, pareri ministeriali e futuri consigli di amministrazione.

In apertura della seduta del Consiglio Valle di martedì 14 luglio 2026, il Presidente della Regione Renzo Testolin ha ripercorso le tappe dell'iniziativa, ricordando come già il 23 giugno la Sav Spa avesse comunicato l'avvio delle valutazioni tecnico-amministrative e regolatorie necessarie per introdurre una riduzione significativa del pedaggio o addirittura la gratuità nel tratto compreso tra Nus e Aosta Ovest/Saint-Pierre. Da allora la Regione ha inviato ulteriori solleciti sia alla concessionaria sia direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottolineando l'urgenza di una misura destinata ad alleggerire il traffico urbano provocato dalla chiusura del raccordo tra l'A5 e la Statale 27 del Gran San Bernardo.

L'aggiornamento arrivato proprio nella mattinata del 14 luglio dalla Sav conferma che la concessionaria è pronta a fare la propria parte. Nella comunicazione letta in Aula da Testolin si evidenzia infatti come siano già stati attivati tutti gli adempimenti necessari per rendere praticabili le agevolazioni tariffarie richieste dal Consiglio regionale con la risoluzione n. 4 del 9 giugno. L'obiettivo dichiarato è quello di "far sì che il traffico veicolare venga dirottato il più possibile sulla viabilità autostradale", limitando così la congestione nell'area urbana di Aosta.

Ma è proprio qui che emerge il nodo politico della vicenda. La stessa Sav precisa infatti che ogni iniziativa resta subordinata alle determinazioni del concessionario statale, cioè del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel frattempo la società porterà la questione all'esame del proprio Consiglio di amministrazione il 23 luglio, mentre l'eventuale operatività delle agevolazioni viene indicata "auspicabilmente entro il mese di settembre", una volta completati gli adeguamenti tecnici dei sistemi di riparto dei pedaggi.

Ed è questo l'aspetto che lascia aperte più di una riflessione. Se la necessità di alleggerire il traffico era nota da tempo e se la chiusura delle gallerie rappresenta un intervento programmato, perché le procedure sembrano rincorrere gli eventi invece di anticiparli? Il rischio è che una misura pensata per gestire l'emergenza diventi efficace solo quando una parte consistente dei disagi sarà già stata sopportata da pendolari, lavoratori, imprese di trasporto e cittadini.

La questione va oltre il semplice pedaggio autostradale. Ogni giorno migliaia di veicoli attraversano l'area di Aosta, con inevitabili ripercussioni sulla qualità della vita, sui tempi di percorrenza, sui costi sostenuti dalle aziende e persino sull'inquinamento atmosferico. Incentivare l'utilizzo dell'autostrada non rappresenta soltanto un vantaggio economico per gli automobilisti, ma costituisce anche uno strumento di gestione della mobilità urbana e di tutela dell'interesse pubblico.

Dal punto di vista politico, la vicenda mette nuovamente in evidenza i limiti dell'autonomia decisionale della Regione quando entrano in gioco infrastrutture strategiche sottoposte alla competenza statale. Il Governo regionale ha certamente esercitato pressione attraverso lettere e solleciti, ma il risultato concreto continua a dipendere dalle decisioni del Ministero e dagli equilibri tra concessionarie. È un meccanismo che inevitabilmente alimenta la percezione di una macchina amministrativa lenta e poco capace di fornire risposte immediate ai territori.

Resta poi un interrogativo non secondario: se l'obiettivo è davvero quello di favorire il trasferimento del traffico sulla rete autostradale, perché attendere ancora settimane prima di assumere una decisione definitiva? La programmazione dei lavori pubblici dovrebbe procedere di pari passo con quella delle misure compensative, evitando che siano cittadini e imprese ad anticipare, con tempo perso e maggiori costi, gli effetti di ritardi amministrativi.

Questa vicenda dimostra ancora una volta quanto il tema delle infrastrutture non riguardi soltanto l'ingegneria o la viabilità, ma rappresenti una cartina di tornasole della capacità delle istituzioni di coordinarsi e decidere. Le agevolazioni tariffarie sembrano ormai condivise da tutti gli attori coinvolti; ciò che manca è la rapidità nell'attuarle. E quando la politica impiega mesi per trasformare un consenso in un provvedimento concreto, il rischio è che il messaggio percepito dai cittadini sia sempre lo stesso: di fronte ai problemi quotidiani, mentre il traffico aumenta e i disagi si moltiplicano, si continua a prendere tempo.