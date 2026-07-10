Ma davvero teniamo solo le cose che servono?

È curioso come in Valle d’Aosta si riesca a giudicare un’opera pubblica con la stessa logica con cui si valuta un tostapane: se non fa il pane croccante, via. Eppure questa ferrovia, nata quando si pensava che collegare i paesi fosse un dovere e non un business, potrebbe diventare una delle attrazioni più intelligenti della Valle. Non perché porti folle di pendolari (che ormai viaggiano solo se il Wi-Fi è più veloce del treno), ma perché potrebbe generare quel tipo di redditività che non entra nei bilanci, ma entra nelle vite: turismo, lavoro, attività lungo il percorso, identità.

Ed è qui che torna la frase che nessuno vuole più pronunciare: non sempre un’opera deve produrre in modo diretto; spesso le ricadute sono nascoste di primo acchito. È una frase che sembra uscita da un manuale di buon senso degli anni ’60, quando si costruivano strade, ponti e scuole perché servivano alle persone, non ai grafici del PIL.

Oggi, invece, se un’opera non genera profitti immediati viene bollata come “inutile”, “romantica”, “non sostenibile”. Ma le ricadute indirette sono quelle che fanno vivere i territori: un bar che apre vicino alla stazione, un ristorante che lavora di più, un albergo che offre pacchetti “treno + terme”, un artigiano che trova nuovi clienti, un paese che smette di essere un punto sulla mappa e torna a essere un luogo.

La verità è che abbiamo passato decenni a dire che tutto ciò che non produce profitto immediato è inutile. Così abbiamo chiuso linee, tagliato servizi, ridotto visioni.

Poi però ci lamentiamo che i paesi si svuotano, che i giovani se ne vanno, che il turismo è sempre lo stesso, che non c’è lavoro. E magari basterebbe un trenino che attraversa castelli, vigneti e borghi per ricordarci che la bellezza non è mai “in perdita”.

In Svizzera lo sanno da anni: mantengono ferrovie che costano più del cioccolato, ma che portano turisti, attività e vita. Da noi, invece, si continua a dire che “non conviene”. Certo, non conviene se guardi solo ai biglietti venduti. Ma se guardi alle ricadute — quelle nascoste di primo acchito — allora sì che conviene. Conviene alla valle, non al foglio Excel.

Forse il problema è che abbiamo smesso di pensare che un’opera pubblica possa avere un valore che non si misura in euro, ma in possibilità. E allora la ferrovia Aosta–Pré-Saint-Didier diventa un simbolo: non di nostalgia, ma di futuro.

Un futuro in cui la redditività non è solo quella che entra nelle casse, ma quella che resta sul territorio. E magari un giorno, quando qualcuno salirà su quel treno panoramico guardando il Monte Bianco, penserà che la scelta giusta era proprio quella che “non conveniva”.

Perché certe opere, come certe persone, rendono più di quanto si vede. Basta avere la pazienza di guardare oltre il primo acchito.