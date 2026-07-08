Migranti: Approvata la procedura d'urgenza sul ddl cittadinanza, la senatrice Spelgatti (Lega) esprime soddisfazione

Il Parlamento ha approvato la procedura d’urgenza per il disegno di legge della Lega che introduce nuove norme e forti restrizioni sul fronte della concessione della cittadinanza. Il provvedimento rappresenta un tassello centrale per il Carroccio, che rilancia con forza sui propri temi identitari legati al contrasto dell'immigrazione clandestina e alla tutela della sicurezza dei cittadini. Sulla questione è intervenuta la senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti, esprimendo vivo compiacimento per l'accelerazione dell'iter legislativo a Montecitorio.

La parlamentare ha definito il via libera della Camera alla procedura d'urgenza un segnale chiaro e di fondamentale importanza, che permetterà l'avvio immediato dei lavori in commissione. Spelgatti ha sottolineato come la Lega sia pronta a esaminare e a sostenere il provvedimento anche in Senato, con l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento misure adeguate e severe, rispondendo così alle richieste di maggiore sicurezza che giungono a gran voce dalla popolazione.

Il disegno di legge mira in particolare a contrastare i fenomeni di microcriminalità e la percezione di impunità tra le bande giovanili sul territorio. Tra i punti cardine della proposta normativa figurano l'introduzione di procedure di verifica estremamente rigide per accertare l'effettiva integrazione culturale e sociale di chi richiede lo status di cittadino italiano e, soprattutto, l'attivazione di meccanismi per una revoca molto più rapida del titolo in caso di commissione di reati di particolare gravità.

La senatrice Spelgatti ha infine ribadito la totale adesione del gruppo parlamentare alla linea politica tracciata dal leader Matteo Salvini, ricordando l'impegno in prima persona del segretario federale nel contrasto ai flussi migratori irregolari. La Lega ha confermato l'intenzione di proseguire con convinzione lungo questo percorso legislativo, ritenuto indispensabile per garantire il rispetto delle regole e la legalità all'interno del Paese.