Parcheggi a pagamento, il Sindaco prova a smorzare il caso. Ma restano le domande dei cittadini

La vicenda nasce dalla recente sentenza con cui il Tribunale di Aosta ha accolto il ricorso di un automobilista, annullando una sanzione elevata per il mancato pagamento della sosta in viale Conseil des Commis. La decisione aveva immediatamente alimentato interrogativi sull'intero sistema dei parcheggi a pagamento del capoluogo, facendo emergere dubbi sulla conformità della disciplina comunale rispetto alla normativa nazionale e aprendo un acceso confronto politico.

A distanza di pochi giorni, il Comune di Aosta ha diffuso una nota ufficiale con l'obiettivo di ridimensionare la portata della pronuncia. L'Amministrazione sottolinea che la sentenza «riguarda uno specifico procedimento» e «non dichiara illegittimo l'intero sistema della sosta a pagamento adottato dal Comune», né impone la realizzazione di parcheggi gratuiti accanto a tutte le aree di sosta a pagamento del centro storico.

Secondo Palazzo civico, la normativa consente deroghe all'obbligo di prevedere stalli gratuiti nelle vicinanze di quelli a pagamento, in particolare nelle aree classificate come "zona A" e nei centri storici. Il Comune ricorda inoltre che l'area di viale Conseil des Commis è disciplinata da una serie di strumenti urbanistici e pianificatori già vigenti prima della sanzione contestata, tra cui il Piano regolatore generale, il Piano generale del traffico urbano, il Piano urbano della mobilità sostenibile e gli specifici provvedimenti comunali sulla sosta.

L'aspetto più significativo della nota riguarda però la motivazione processuale. L'Amministrazione evidenzia infatti che il giudizio si sarebbe concluso sulla base della documentazione presente nel fascicolo e che alcuni atti fondamentali non sarebbero stati depositati nel giudizio di primo grado. Quando sono stati prodotti successivamente, in appello, il Tribunale non li avrebbe esaminati perché presentati soltanto nel secondo grado di giudizio.

È proprio questa precisazione a lasciare qualche perplessità. Se gli atti esistevano ed erano già in vigore, la loro mancata produzione nel momento processuale corretto rappresenta un elemento che finisce inevitabilmente per alimentare interrogativi sull'operato dell'Amministrazione. Più che rafforzare la posizione del Comune, la spiegazione rischia infatti di trasmettere l'immagine di una difesa fondata su un errore procedurale che avrebbe potuto essere evitato.

Il Comune conclude affermando di prendere atto della sentenza e di rispettarne integralmente l'esito, ribadendo tuttavia che gli strumenti che regolano la sosta cittadina «esistono, sono in vigore e continuano a rappresentare il quadro di riferimento per l'organizzazione dei parcheggi sul territorio».

Sul piano politico, tuttavia, la questione appare tutt'altro che chiusa. La scelta dell'Amministrazione di intervenire con una nota difensiva sembra voler circoscrivere gli effetti della pronuncia giudiziaria, ma non affronta le numerose criticità che da tempo vengono segnalate dai cittadini sulla gestione della mobilità urbana.

Le domande che arrivano quotidianamente riguardano infatti temi molto concreti: l'efficacia dei controlli sulle soste irregolari, le multe, l'occupazione spesso incontrollata del suolo pubblico con dehors ritenuti da molti eccessivi, gli schiamazzi notturni, la circolazione dei monopattini elettrici sui marciapiedi, spesso senza casco e in violazione delle regole, il rispetto dei limiti di velocità nelle vie cittadine e, più in generale, la percezione di una vigilanza a geometria variabile.

È su questi aspetti che una parte della cittadinanza continua ad attendere risposte più che precisazioni giuridiche. Perché una sentenza può riguardare un singolo verbale, ma il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini si costruisce soprattutto sulla capacità di affrontare con trasparenza i problemi quotidiani. Ed è proprio da questa capacità che si misura la credibilità di un governo cittadino, chiamato non soltanto a difendere le proprie scelte davanti ai giudici, ma soprattutto a dare risposte concrete a chi vive ogni giorno le strade della città.