I cittadini chiedono: l'unità della sinistra è solo uno slogan?

L'appello lanciato da ADU Valle d'Aosta per costruire un'alternativa unitaria alle destre in vista delle prossime elezioni politiche ha riacceso un dibattito che da tempo accompagna il centrosinistra valdostano. ADU invita apertamente le forze progressiste, in particolare Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, ad aprire un confronto sul programma e sulla scelta dei candidati, mettendo da parte personalismi e appartenenze.

Un'iniziativa che molti cittadini guardano con interesse, ma che allo stesso tempo fa nascere una domanda semplice: perché si continua a parlare di unità senza che questa prenda davvero forma?

Da anni, infatti, il tema dell'unità del campo progressista torna puntualmente nel dibattito politico. Ogni appuntamento elettorale è accompagnato da dichiarazioni d'intenti, richiami alla responsabilità e appelli a fare squadra. Eppure, nella percezione di molti elettori, alle parole seguono raramente fatti concreti.

L'appello di ADU rappresenta oggi uno dei pochi atti politici espliciti in questa direzione. ADU chiede un confronto immediato, un programma condiviso e un percorso trasparente per arrivare alla scelta delle candidature. Una proposta che ora attende una risposta da parte delle altre forze progressiste.

È proprio questo il punto che molti cittadini evidenziano: se l'obiettivo dichiarato è costruire un'alternativa credibile alla destra, perché non sedersi subito attorno a un tavolo? Perché aspettare ancora? E soprattutto, quanto pesano ancora le divisioni interne, le strategie di partito e i personalismi rispetto all'interesse di presentarsi uniti agli elettori?

L'impressione diffusa è che il rischio sia quello già visto in passato: parlare di unità fino all'ultimo momento senza riuscire a costruirla davvero. E nel frattempo il tempo corre, mentre il quadro politico nazionale e la legge elettorale rendono sempre più determinante la capacità di presentarsi con una proposta comune.

L'appello di ADU mette quindi tutti di fronte alle proprie responsabilità. Se le altre forze progressiste raccoglieranno l'invito lo si vedrà nelle prossime settimane. Se invece tutto resterà fermo, molti cittadini potrebbero concludere che l'unità viene evocata soltanto nei comunicati e nelle conferenze stampa, ma fatica ancora a tradursi in un progetto politico concreto.

Ed è proprio questa la domanda che arriva dai lettori della nostra rubrica: l'unità della sinistra è davvero un obiettivo condiviso o continua a essere soltanto una parola che ritorna a ogni campagna elettorale?