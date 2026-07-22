Il Consiglio è convocato in via ordinaria da martedì 28 a giovedì 30 luglio

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare il disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione 2026 della Regione e di seconda variazione al bilancio 2026-2028, di cui sono relatori i Consiglieri Marco Sorbara (FI) per la maggioranza e Andrea Manfrin (Lega VdA) per la minoranza, e su cui la seconda Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 20 luglio.

All'attenzione del Consiglio vi sarà anche il Piano regionale dei trasporti, sul quale relazionerà l'Assessore allo sviluppo economico e trasporti, Luigi Bertschy. Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole a maggioranza della quarta Commissione nella riunione del 13 luglio.

Sarà inoltre sostituito un rappresentante della Regione in seno al Comitato scientifico della Fondazione Centro internazionale su diritto, società e economia di Courmayeur.

In merito all'attività ispettiva sono state iscritte 9 interrogazioni e 27 interpellanze, di cui 29 rinviate dalla scorsa adunanza.

Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato cinque interrogazioni e otto interpellanze: intervento di soccorso del 25 giugno 2026 nel comune di Cogne; attivazione delle convenzioni per la Disability Card; collaboratori scolastici nei plessi regionali; avanzamento del progetto "Fattoria solare Pioule" a Saint-Vincent; aggiornamento sulla realizzazione della Maison de la Montagne; integrazione degli adempimenti digitali relativi alle locazioni turistiche nell'ambito del "progetto Bandiera"; stato delle ricerche e valorizzazione degli insediamenti protostorici dei Salassi; realizzazione di una nuova palestra ad Aosta; costruzione di un bike park al Col de Joux; introduzione del divieto di fumo lungo il percorso della Fiera di Sant'Orso; accessibilità alla frazione They Dessus nel comune di Lillianes; aggiornamento delle linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica; sostegno all'attività agonistica di rilievo nazionale.

Un'interpellanza è stata depositata dal gruppo Autonomisti di Centro e riguarda la carenza di organico all'Ufficio stampa della Giunta regionale.

Un'interrogazione e un'interpellanza, sottoscritte dai gruppi AdC e La Renaissance Valdôtaine, chiedono, invece, conto dell'efficacia della promozione turistica della Regione e degli investimenti sui bacini idrici.

Sono tre le interpellanze del gruppo Fratelli d'Italia: diffusione delle reti televisive francofone; stato di avanzamento degli interventi finanziati dal PNRR e rischio di perdita o definanziamento delle risorse; piano regionale di coordinamento della mobilità e della continuità territoriale durante i grandi cantieri.

Il gruppo Lega VdA discuterà un'interrogazione e sette interpellanze: tempi per la nomina del nuovo Direttore generale dell'USL; informazioni sulla nuova governance del Casinò di Saint-Vincent; interventi urgenti per evitare la paralisi di Tribunale e Procura di Aosta; compatibilità e opportunità delle nomine nel CdA della Casa da gioco; adeguamento regionale agli aumenti contrattuali 2025-2027 per gli insegnanti; iniziative per la tutela degli operatori locali del servizio di noleggio con conducente; lavori di metanizzazione lungo la strada regionale 46 di Valtournenche; vendita all'asta degli immobili ereditati dall'USL a seguito di un lascito testamentario.

Un'interpellanza congiunta dei gruppi Lega VdA e FdI riguarda la farmacovigilanza in Valle d'Aosta.

Con due interrogazioni e sei interpellanze, il gruppo PD-Federalisti Progressisti VdA chiede informazioni su: tempi per la nomina del nuovo Direttore generale dell'USL; recupero delle ore eccedenti per il personale del comparto titolare di incarico di funzione presso l'USL; ritardo nell'approvazione del bilancio 2025 di CVA S.p.A. e tempistiche per il rinnovo degli organi sociali; approfondimenti per la valorizzazione dell'area della "Vecchia centrale del latte" di Aosta; applicazione delle disposizioni per la continuità dei docenti di sostegno; nuova palestra scolastica ad Aosta; riforma della legge regionale sulle politiche abitative; carenza di tecnici sanitari di radiologia medica all'ospedale Parini di Aosta.

Infine, l'Assemblea tratterà due mozioni, entrambe rinviate dallo scorso Consiglio: una dei gruppi Lega VdA e Renaissance propone la predisposizione di misure di ristoro dei costi energetici a sostegno delle famiglie, l'altra del gruppo AVS riguarda la tutela delle specie vulnerabili della fauna alpina.



L'adunanza consiliare è aperta al pubblico ed altresì trasmessa sul sito del Consiglio regionale (http://www.consiglio.vda.it/) e sul canale YouTube del Consiglio (https://www.youtube.com/user/consvda). È inoltre disponibile l'App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung e per dispositivi Apple quali ad esempio Apple TV, iPhone, iPad e Mac (l'App Store Apple contiene l'elenco completo delle compatibilità). Consultare la sezione dedicata sul sito internet del Consiglio: https://www.consiglio.vda.it/consigliovalletv/introduzione/faq.

