Tajani in Valle d’Aosta per il vertice italo-francese: sopralluogo al Monte Bianco e visita alla Cogne Acciai Speciali

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà in Valle d'Aosta nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 giugno per una missione politico-istituzionale che vedrà al centro i rapporti transfrontalieri tra Italia e Francia, le infrastrutture alpine e il tessuto industriale regionale.

L'appuntamento principale della visita sarà la terza riunione del Comitato di cooperazione frontaliera Italia-Francia, in programma al Forte di Bard. Il vertice sarà co-presieduto da Tajani e dal Ministro per l'Europa e gli Affari Esteri della Repubblica francese, Jean-Noël Barrot, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i due Paesi sui temi della mobilità, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e della gestione delle aree di confine.

La giornata di giovedì prevede inoltre un sopralluogo al Traforo del Monte Bianco, infrastruttura strategica per i collegamenti tra Italia e Francia. Al termine della visita è previsto un punto stampa, indicativamente tra le 12 e le 12.20, presso i locali della Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco.

La missione valdostana del titolare della Farnesina proseguirà venerdì mattina con una visita alla Cogne Acciai Speciali. Alle ore 9, presso lo stabilimento di via Paravera ad Aosta, Tajani incontrerà la direttrice generale, Monica Pirovano, per un confronto dedicato alle prospettive del comparto siderurgico e al ruolo strategico dell'industria valdostana nel sistema produttivo nazionale.

La presenza del Ministro degli Esteri in Valle d'Aosta conferma l'attenzione del Governo verso una regione che, per la sua collocazione geografica e il suo status autonomistico, rappresenta uno snodo fondamentale nelle relazioni tra Italia e Francia e nei collegamenti attraverso l'arco alpino occidentale.