Italia e Francia si incontrano al Forte di Bard: in Valle d’Aosta la terza riunione del Comitato di cooperazione frontaliera

La Valle d’Aosta si prepara a diventare, ancora una volta, crocevia del dialogo tra Italia e Francia. Giovedì 4 giugno 2026 il Forte di Bard ospiterà infatti la terza riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese (CCF), organismo istituito nell’ambito del Trattato del Quirinale con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra i territori di confine e superare gli ostacoli amministrativi, economici e infrastrutturali che ancora rallentano i rapporti transfrontalieri.

L’incontro si svolgerà in uno dei luoghi simbolo della Valle d’Aosta e vedrà la partecipazione dei massimi rappresentanti diplomatici dei due Paesi. A co-presiedere la riunione saranno il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani e il ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Repubblica francese Jean-Noël Barrot.

Prima della sessione plenaria è previsto anche un incontro bilaterale tra i due ministri, a conferma della rilevanza politica e strategica dell’appuntamento. A fare gli onori di casa sarà il presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta Renzo Testolin.

Il Comitato di cooperazione frontaliera rappresenta uno degli strumenti concreti nati dal Trattato del Quirinale, l’accordo firmato nel 2021 tra Italia e Francia per rafforzare il coordinamento politico, economico e culturale tra i due Stati. In questo contesto, i territori alpini e di confine assumono un ruolo centrale, non soltanto per la loro posizione geografica ma anche per le sfide comuni che condividono: trasporti, mobilità, sanità, ambiente, sviluppo economico e gestione delle infrastrutture transfrontaliere.

Alla riunione parteciperanno rappresentanti degli enti territoriali, parlamentari, organismi di cooperazione transfrontaliera e amministrazioni centrali dei due Paesi. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sullo stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Francia, ma anche per confrontarsi sulle principali crisi internazionali e sulle prossime scadenze europee e multilaterali.

La scelta del Forte di Bard non appare casuale. Il complesso fortificato, porta naturale tra Italia e Francia lungo l’asse alpino occidentale, rappresenta simbolicamente un luogo di incontro, dialogo e connessione tra popoli e culture. Un contesto che ben si presta ad ospitare un confronto dedicato proprio alla cooperazione di confine e alla costruzione di relazioni sempre più strette tra i due versanti delle Alpi.

Per la Valle d’Aosta l’appuntamento assume anche un significato politico e istituzionale importante. La regione autonoma, storicamente legata alla dimensione francofona e transfrontaliera, si conferma interlocutore privilegiato nei rapporti tra Roma e Parigi e laboratorio naturale di cooperazione europea.