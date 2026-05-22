Elezioni comunali a Pontboset: si vota domenica 24 maggio 2026

Nel piccolo Comune di Pontboset, domenica 24 maggio 2026, dalle ore 7 alle ore 23, si vota per l’elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e dei nove consiglieri comunali.
Gli elettori chiamati alle urne sono 160: una comunità piccola, quasi “di prossimità”, dove ogni voto pesa in modo concreto e immediato sulla vita amministrativa del paese.
La particolarità di questa tornata elettorale è la presenza di una sola lista ammessa: “Uniti per Pontboset”.
I candidati principali sono:
- Sindaco: Marco Larocca
- Vicesindaco: Massimo Rosa
Una condizione che, in apparenza, semplifica il quadro politico ma in realtà lo sposta su un terreno diverso: non più il confronto tra alternative, ma la verifica della partecipazione e del consenso reale.
In questi casi, infatti, non basta “esserci da soli” per considerarsi automaticamente eletti.
Il sistema elettorale per i comuni valdostani con lista unica prevede un doppio vincolo molto chiaro:
- Deve votare almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali
- La lista deve ottenere più del 50% dei voti validi espressi
Solo al verificarsi di entrambe le condizioni si procede alla proclamazione degli eletti.
In caso contrario, il risultato non è l’assegnazione automatica dei seggi, ma la nullità dell’elezione.
È un meccanismo che, nei piccoli comuni, assume un valore politico forte: non basta la mancanza di opposizione, serve comunque una legittimazione minima e sostanziale.
Accanto al sindaco e al vicesindaco, vengono eletti anche i nove consiglieri comunali.
In questo caso, l’assegnazione avviene secondo le preferenze individuali espresse dagli elettori, sempre all’interno della lista unica. Non si tratta quindi di un voto “bloccato”: anche in assenza di competizione tra liste, resta uno spazio di scelta interna.
È un dettaglio non secondario, perché nei piccoli comuni spesso le dinamiche personali contano quanto quelle politiche.
Il punto centrale non è tanto il risultato finale, che in presenza di una sola lista appare quasi scontato, quanto il livello di partecipazione.
Se la soglia del 50% degli elettori non viene raggiunta, oppure se la lista non ottiene la maggioranza dei voti validi, si torna tutto in discussione.
E in quel caso il meccanismo è chiaro:
- elezione nulla
- nuovo commissariamento del Comune
- nuova tornata elettorale indetta dal Presidente della Regione
Una soluzione estrema, ma pensata proprio per evitare amministrazioni nate con una partecipazione troppo bassa o con un consenso troppo fragile.
Queste elezioni, più che una sfida politica tradizionale, diventano una sorta di “controllo di tenuta” della comunità.
A Pontboset il tema non è chi vince, ma quanti scelgono di partecipare.
E questo cambia completamente la lettura del voto: il dato politico vero non sarà lo spoglio, ma la percentuale di affluenza.
In un contesto come quello di Pontboset, il voto non è solo un atto amministrativo, ma un indicatore sociale. Una sola lista può anche semplificare il quadro, ma non elimina la necessità di un consenso reale e verificabile.
Perché, alla fine, la domanda che resta sul tavolo è semplice: quanti cittadini sentono davvero che quella scelta li rappresenta?
E la risposta, domenica 24 maggio, arriverà direttamente dalle urne.