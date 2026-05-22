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ATTUALITÀ POLITICA | 22 maggio 2026, 12:55

Elezioni comunali a Pontboset: si vota domenica 24 maggio 2026

A Pontboset si torna alle urne per il rinnovo del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Una sfida particolare, con una sola lista in campo e regole elettorali che prevedono soglie minime di partecipazione e di consenso per la validità dell’elezione. Un appuntamento che, proprio per queste condizioni, diventa più una verifica di legittimazione democratica che una competizione tra schieramenti

Elezioni comunali a Pontboset: si vota domenica 24 maggio 2026

Nel piccolo Comune di Pontboset, domenica 24 maggio 2026, dalle ore 7 alle ore 23, si vota per l’elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e dei nove consiglieri comunali.

Gli elettori chiamati alle urne sono 160: una comunità piccola, quasi “di prossimità”, dove ogni voto pesa in modo concreto e immediato sulla vita amministrativa del paese.

La particolarità di questa tornata elettorale è la presenza di una sola lista ammessa: “Uniti per Pontboset”.

I candidati principali sono:

  • Sindaco: Marco Larocca
  • Vicesindaco: Massimo Rosa

Una condizione che, in apparenza, semplifica il quadro politico ma in realtà lo sposta su un terreno diverso: non più il confronto tra alternative, ma la verifica della partecipazione e del consenso reale.

In questi casi, infatti, non basta “esserci da soli” per considerarsi automaticamente eletti.

Il sistema elettorale per i comuni valdostani con lista unica prevede un doppio vincolo molto chiaro:

  1. Deve votare almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali
  2. La lista deve ottenere più del 50% dei voti validi espressi

Solo al verificarsi di entrambe le condizioni si procede alla proclamazione degli eletti.

In caso contrario, il risultato non è l’assegnazione automatica dei seggi, ma la nullità dell’elezione.

È un meccanismo che, nei piccoli comuni, assume un valore politico forte: non basta la mancanza di opposizione, serve comunque una legittimazione minima e sostanziale.

Accanto al sindaco e al vicesindaco, vengono eletti anche i nove consiglieri comunali.

In questo caso, l’assegnazione avviene secondo le preferenze individuali espresse dagli elettori, sempre all’interno della lista unica. Non si tratta quindi di un voto “bloccato”: anche in assenza di competizione tra liste, resta uno spazio di scelta interna.

È un dettaglio non secondario, perché nei piccoli comuni spesso le dinamiche personali contano quanto quelle politiche.

Il punto centrale non è tanto il risultato finale, che in presenza di una sola lista appare quasi scontato, quanto il livello di partecipazione.

Se la soglia del 50% degli elettori non viene raggiunta, oppure se la lista non ottiene la maggioranza dei voti validi, si torna tutto in discussione.

E in quel caso il meccanismo è chiaro:

  • elezione nulla
  • nuovo commissariamento del Comune
  • nuova tornata elettorale indetta dal Presidente della Regione

Una soluzione estrema, ma pensata proprio per evitare amministrazioni nate con una partecipazione troppo bassa o con un consenso troppo fragile.

Queste elezioni, più che una sfida politica tradizionale, diventano una sorta di “controllo di tenuta” della comunità.

A Pontboset il tema non è chi vince, ma quanti scelgono di partecipare.

E questo cambia completamente la lettura del voto: il dato politico vero non sarà lo spoglio, ma la percentuale di affluenza.

In un contesto come quello di Pontboset, il voto non è solo un atto amministrativo, ma un indicatore sociale. Una sola lista può anche semplificare il quadro, ma non elimina la necessità di un consenso reale e verificabile.

Perché, alla fine, la domanda che resta sul tavolo è semplice: quanti cittadini sentono davvero che quella scelta li rappresenta?

E la risposta, domenica 24 maggio, arriverà direttamente dalle urne.

je.fe.

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