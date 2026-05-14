Fratelli d’Italia in Valle d’Aosta, si chiude la fase di commissariamento: arriva Walter Musso

Con la nomina del nuovo Commissario regionale si chiude ufficialmente la fase di commissariamento di Fratelli d’Italia in Valle d’Aosta. Un passaggio atteso che segna la fine del mandato affidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per guidare il partito in una fase delicata, tra elezioni, assestamenti interni e costruzione di una struttura più stabile.

A fine agosto era stato indicato il Commissario regionale con un compito piuttosto chiaro: accompagnare il partito nella parte finale della campagna elettorale regionale e, subito dopo, lavorare per riequilibrare la situazione interna e gettare le basi di un’organizzazione più solida e radicata sul territorio.

Mesi intensi, senza pause vere. Incontri continui con iscritti, amministratori e militanti, un lavoro politico e organizzativo quotidiano e una serie di passaggi non banali che hanno attraversato tutta la scena politica valdostana: dalle elezioni comunali di Aosta alla campagna referendaria, fino alle tensioni e agli equilibri più recenti. Un periodo definito dallo stesso protagonista come complesso ma anche ricco di contenuto umano e politico, dentro un contesto territoriale particolare, dove il rapporto personale e la dimensione comunitaria pesano ancora molto.

Ora si apre una fase nuova. Il partito passa infatti sotto la guida del nuovo Commissario regionale Walter Musso, chiamato a dare continuità al lavoro svolto ma anche a imprimere una propria impostazione nella crescita e nel consolidamento della struttura valdostana di Fratelli d’Italia. Una fase che punta esplicitamente al radicamento, alla stabilità organizzativa e a una presenza più capillare sul territorio.

Il passaggio di consegne arriva con un messaggio di augurio chiaro: buon lavoro a Musso e a chi lo affiancherà in questo nuovo percorso, che si annuncia tutt’altro che semplice ma politicamente decisivo per il futuro del partito in Valle d’Aosta.

Non manca il ringraziamento verso Giovanni Donzelli e Arianna Meloni per la fiducia e il sostegno politico garantito nel corso del mandato, così come verso iscritti, dirigenti, amministratori e militanti che hanno accompagnato il lavoro di questi mesi, contribuendo alla definizione di una fase organizzativa complessa ma centrale.

Adesso l’orizzonte cambia: meno gestione emergenziale, più costruzione. E soprattutto una responsabilità nuova sulle spalle di Walter Musso, chiamato a trasformare il lavoro fatto fin qui in una struttura politica stabile e riconoscibile sul territorio valdostano.