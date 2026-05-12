Decadenza Testolin, il ricorso si gioca su tempi, giurisdizione e legittimazione: cosa cambia davvero

Al centro della controversia non c’è solo il merito politico della norma, ma soprattutto il momento da cui decorrono i termini per impugnare una decisione consiliare e chi abbia davvero il diritto di farlo.

Per capire questa vicenda bisogna partire dall’antefatto, che è politico prima ancora che giuridico. Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha eletto il Presidente della Regione nell’ambito di una procedura che ha poi generato un ricorso da parte di alcuni consiglieri regionali, tra cui Minelli e Torrione. Il nodo è il limite dei mandati e la legittimità dell’elezione, questione che ha portato il Tribunale a intervenire con una sentenza che ha disposto la decadenza dell’attuale Presidente.

È proprio questa sentenza di primo grado ad essere ora al centro dell’appello presentato dai legali di Renzo Testolin, rappresentato dallo studio legale Marini. Un atto molto articolato, 52 pagine, che non si limita a contestare il merito della decisione, ma attacca la struttura stessa del ragionamento giuridico del Tribunale.

Il primo punto, e anche il più tecnico ma decisivo, riguarda la tardività del ricorso. In parole semplici: secondo la difesa, chi ha presentato ricorso lo avrebbe fatto fuori tempo massimo. Qui entra in gioco una questione fondamentale del diritto amministrativo e processuale: da quando decorrono i termini per impugnare un atto?

Il Tribunale aveva ritenuto che il termine iniziasse dalla pubblicazione finale della deliberazione. Ma per i legali di Testolin questa impostazione è sbagliata. Il punto chiave è che i ricorrenti non erano cittadini qualunque, né soggetti esterni all’atto, ma consiglieri regionali che avevano partecipato alla seduta e alla votazione. In altre parole: erano dentro il processo decisionale, non fuori.

Questo cambia tutto perché, secondo la difesa, il termine di 30 giorni per impugnare dovrebbe partire già dalla seduta consiliare del 6 novembre 2025, e non da una pubblicazione successiva. Se così fosse, il ricorso depositato il 19 dicembre 2025 sarebbe arrivato troppo tardi, quindi inammissibile.

Ma l’appello non si ferma qui. In via preliminare, i legali sollevano anche un secondo tema molto delicato: il difetto di giurisdizione. Tradotto: il Tribunale civile era il giudice giusto per decidere questa materia oppure la controversia doveva essere affrontata in altra sede, magari amministrativa o politica-istituzionale?

È un argomento che, se accolto, non entra nemmeno nel merito della vicenda. Significa che il giudice ha deciso su una materia che non gli competeva.

Infine, in subordine, viene sollevata anche la questione del difetto di legittimazione e di interesse. Qui il ragionamento è ancora più radicale: anche se il ricorso fosse stato nei termini e davanti al giudice corretto, chi lo ha presentato aveva davvero titolo per farlo? Aveva un interesse diretto, concreto e attuale oppure si è trattato di un’azione politica travestita da azione giuridica?

Per chi non mastica diritto, questi tre livelli possono sembrare tecnicismi, ma in realtà sono le fondamenta di qualsiasi processo. Prima si stabilisce se il ricorso è ammissibile nei tempi, poi se il giudice è competente, infine se chi agisce ha diritto di farlo. Solo dopo si entra nel merito della decisione.

La strategia difensiva, quindi, è chiara: non partire dalla politica o dal contenuto della sentenza, ma smontarne le basi procedurali. Se anche uno solo di questi punti venisse accolto, l’intero impianto della decisione di primo grado potrebbe cadere senza nemmeno entrare nel merito del limite dei mandati.

Sul piano politico, la vicenda resta delicata perché riguarda direttamente la guida della Regione e il principio di continuità istituzionale. Ma sul piano giuridico, la partita è tutt’altro che chiusa e si gioca su dettagli tecnici che, come spesso accade, finiscono per avere effetti molto concreti sulla vita politica.

In sintesi: non è solo una battaglia sulla legittimità di un mandato, ma anche – e forse soprattutto – una sfida su tempi, regole del processo e confini tra giurisdizione e politica.