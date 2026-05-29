Valtournenche e Breuil-Cervinia, cantieri e riqualificazioni: al via una nuova stagione di lavori pubblici

Con l’arrivo della bella stagione, Valtournenche entra in una fase di intensa riqualificazione del territorio. Una stagione che, al di là delle temperature più miti, porta soprattutto ruspe, progettazioni e cronoprogrammi: il segno tangibile di un paese che prova a riscrivere alcune sue parti storiche e funzionali.

Dal 3 giugno partirà la demolizione dell’ex hotel Gran Baita, struttura simbolo di un’epoca rimasta sospesa dal 1973. Un intervento atteso da decenni, che segna non solo la fine fisica di un edificio, ma anche la chiusura di una lunga parentesi urbanistica irrisolta.

La successiva ricostruzione dell’albergo, prevista entro fine 2028, si accompagna a un elemento non secondario: la convenzione con il Comune che prevede la realizzazione, a carico del privato, di una nuova viabilità pedonale di collegamento tra centro e polo scolastico. Un’opera da circa 200mila euro, progettata dall’Amministrazione comunale, che prova a inserire un beneficio pubblico dentro un’operazione privata. Un equilibrio sempre delicato, ma politicamente interessante da osservare nella sua tenuta reale, più che teorica.

Sul fronte della manutenzione diffusa, da fine giugno partiranno anche gli interventi di asfaltatura sulle strade comunali, per un totale di 350mila euro distribuiti sull’intero territorio. Interventi meno “fotogenici” ma spesso quelli più percepiti dalla popolazione, perché incidono sulla quotidianità più immediata: mobilità, sicurezza e decoro.

Capitolo Breuil-Cervinia: l’area camper non è più disponibile a causa dell’avvio delle opere previste dal Piano urbanistico di dettaglio. In attesa della nuova struttura, prevista per il 2027, la sosta viene temporaneamente spostata e resa gratuita in un’area all’ingresso della località. Una soluzione tampone che prova a reggere l’urto della stagione turistica, con il consueto compromesso tra funzionalità e provvisorietà.

Resta invece in fase di completamento il primo lotto della nuova sala polivalente di Maën (bagni e cucine), che ad agosto ospiterà la Rencontre valdôtaine. Un passaggio significativo perché restituisce subito un uso pubblico a un’opera ancora incompleta, tipico esempio di infrastruttura “a pezzi” che comunque entra nel circuito della vita comunitaria.

È stata avviata anche la progettazione per la riqualificazione del piazzale Château e della sala congressi: un intervento che, almeno sulla carta, punta a rafforzare la funzione di accoglienza e di centralità degli spazi pubblici.

Ma è su Breuil-Cervinia che si concentra il nodo più delicato. Dopo i danni causati dall’alluvione dell’estate 2024, si attende ancora l’avvio degli interventi regionali strutturali. Nel frattempo, la scelta della Giunta comunale è quella di “trasformare il vuoto” in comunicazione: i new jersey lungo via Bich e sul ponte delle funivie diventano supporti per pannelli fotografici dedicati alle stagioni del territorio. Un’operazione di immagine intelligente, almeno nell’intenzione, che prova a non lasciare il paesaggio urbano in uno stato di sospensione permanente.

In questa fase intermedia, il confine tra gestione dell’emergenza e narrazione del territorio diventa sottile. E spesso è proprio lì che si misura la capacità amministrativa: non solo nel progettare il futuro, ma nel dare senso al presente quando il futuro è ancora fermo ai tavoli tecnici.

«Stiamo finalmente vedendo i frutti di un lavoro intenso di concertazione tra livelli interni, esterni e istituzionali» – ha commentato la sindaca Elisa Cicco – «Le procedure amministrative sono complesse e poco visibili ai cittadini ma l’Ente è chiamato a dare risposta ai bisogni della comunità. Siamo soddisfatti di ciò che si sta mettendo in moto, di ciò che è in corso e di ciò che è in dirittura d’arrivo. Questi ultimi anni del nostro mandato saranno il coronamento di una missione che stiamo svolgendo con dedizione e attenzione».

Una dichiarazione che restituisce la prospettiva istituzionale dell’azione amministrativa, ma che inevitabilmente si confronta con la prova più difficile: la traduzione dei cantieri in risultati percepiti, e non solo annunciati.