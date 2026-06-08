Forza Italia Valle d'Aosta, successo per la Festa delle Famiglie Azzurre

A soli due giorni dalla missione politico-istituzionale in Valle d'Aosta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ieri - domenica - la segreteria regionale di Forza Italia Valle d'Aosta ha organizzato al centro sportivo di Saint-Pierre la seconda edizione della Festa delle Famiglie Azzurre.

L'iniziativa ha richiamato numerose famiglie provenienti da tutta la Valle: basti pensare che, in occasione del pranzo conviviale, sono state distribuite oltre 120 porzioni di polenta e salsiccetta, mentre nel pomeriggio la giornata in allegria è proseguita con giochi per i bambini e gare di torte e di pinnacola per i più grandi, oltre a momenti di musica, allegria e aggregazione.

"La partecipazione ha superato le nostre aspettative - commenta il segretario regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini -. Vedere così tante famiglie, giovani, amministratori, simpatizzanti e amici riuniti in una giornata di festa è per noi motivo di soddisfazione. Si è respirato un clima autentico, fatto di relazioni vere, valori condivisi e forte senso di appartenenza. Il successo di questa iniziativa significa che esiste un'importante domanda di partecipazione e di politica vicina alle persone, motivo per cui come Forza Italia vogliamo continuare a essere una comunità aperta, concreta e sempre più radicata sul territorio, capace di creare occasioni di incontro e di confronto che siano allo stesso tempo momenti di condivisione e di amicizia. A tal proposito ringrazio tutti i volontari che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento, così come un grande ringraziamento va rivolto al nostro segretario nazionale Antonio Tajani per l'attenzione che da sempre dedica alla Valle d'Aosta, non soltanto nei momenti elettorali, ma attraverso una presenza continua e una sincera vicinanza al nostro territorio e alle sue esigenze".

La Festa delle Famiglie Azzurre rappresenta soltanto il primo di una serie di appuntamenti che Forza Italia Valle d'Aosta promuoverà nei prossimi mesi sul territorio, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo e il confronto diretto con i cittadini.