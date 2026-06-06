Union Valdôtaine et Jeunesse Valdôtaine au cœur de l’Europe des peuples

Les 5 et 6 juin, à Gandia (Valence), une délégation de l’Union Valdôtaine a participé au congrès annuel de l’Alliance Libre Européenne, qui rassemble les peuples sans État, les minorités linguistiques et les nations qui revendiquent leur droit à exister et à décider. La délégation était conduite par le président Joël Farcoz, accompagné de Frédéric Piccoli. La Jeunesse Valdôtaine était également présente avec le vice-animateur Andrea Prudenziati, Léon Bianquin, Daniel Dujany et Elia Perruquet.

La présence valdôtaine s’inscrit dans une ligne politique claire : porter en Europe la voix d’un territoire alpin qui fait de son autonomie spéciale non pas un symbole formel, mais un outil concret de gouvernement, d’identité et de survie culturelle.

Les travaux du congrès ont abordé les grands enjeux européens contemporains : le rôle de l’Union européenne dans un contexte géopolitique instable, la place des territoires dans les politiques communautaires et la nécessité de renforcer la capacité d’influence des régions et des peuples au sein des institutions européennes.

Dans ce cadre, le Mouvement a obtenu l’approbation d’une motion demandant un cadre européen commun plus clair pour la reconnaissance des territoires de montagne. Une revendication pleinement cohérente avec la réalité valdôtaine : sans reconnaissance effective des spécificités alpines, il n’y a ni égalité territoriale ni véritable construction européenne. L’objectif est de garantir aux communautés de montagne le droit de vivre, de produire, de légiférer et de transmettre leur identité sur leurs terres.

La Jeunesse Valdôtaine a porté deux propositions fortement ancrées dans une vision autonomiste de l’Europe. La première vise à renforcer la représentation démocratique des peuples et des régions historiques, notamment à travers des circonscriptions spécifiques et la possibilité de construire des circonscriptions alpines transfrontalières autour du Mont-Blanc, symbole d’un espace identitaire avant d’être une frontière. La seconde défend l’harmonisation du vote hors circonscription, afin de garantire un diritto pieno e reale di partecipazione democratica anche per i cittadini in mobilità.

Le congrès a ribadito la necessità di un’Europa dei popoli e delle autonomie, fondata sul principio di sussidiarietà e sul riconoscimento concreto delle identità territoriali, contro ogni logica centralizzatrice.

« Les autonomies alpines ont un rôle fondamental à jouer dans le renforcement et la pleine mise en œuvre de l’autonomie de toutes les régions d’Europe », a déclaré Joël Farcoz. « La montagne ne doit pas être considérée comme une périphérie, mais comme un espace politique à part entière, un laboratoire institutionnel et culturel capable d’indiquer à l’Europe une autre voie : celle de la responsabilité des territoires, de la proximité des décisions et de la protection des identités historiques. La Vallée d’Aoste, forte de son autonomie spéciale, entend continuer à défendre et à faire vivre cette vision ».

À Gandia, la Jeunesse Valdôtaine a également obtenu une reconnaissance politique significative : Elia Perruquet a été élu au bureau de la jeunesse de l’Alliance Libre Européenne. « Cette élection est le résultat d’un parcours collectif qui a vu la Jeunesse Valdôtaine s’affirmer en Europe avec constance et détermination », a-t-il affirmé. « Nous portons une identité forte, alpine et valdôtaine, qui n’est pas un repli mais une ouverture consciente. C’est à partir de cette identité que nous construisons notre engagement pour une Europe des peuples, des autonomies et des communautés réelles, contre toute uniformisation ».