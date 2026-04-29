Antonello Venditti riparte dal Forte di Bard: il tour “Daje! Live Summer 2026” debutta in Valle d’Aosta

Il Forte di Bard ospiterà il nuovo tour estivo di Antonello Venditti. Il cantautore romano ha scelto la Piazza d’Armi della fortezza valdostana per la prima data di “DAJE! LIVE SUMMER 2026”, il tour che lo porterà nelle location outdoor più suggestive d’Italia a partire dal prossimo 7 luglio.

ANTONELLO VENDITTI fa emozionare ancora una volta il pubblico con la sua energia e la sua inconfondibile musica! In occasione degli esami di maturità, il 19 giugno uscirà “DAJE!”, il nuovo album live contenente i suoi più grandi successi registrati dal vivo durante i tour “Cuore – Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” e “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, che in due anni lo hanno portato in concerto in tutta Italia davanti a oltre 300.000 spettatori in oltre 60 date.

Il 7 luglio dalla Piazza d’Armi del Forte di Bard (Aosta) prenderà il via “DAJE! LIVE SUMMER 2026”, il nuovo tour nelle più suggestive location outdoor d’Italia. L’album live “DAJE!”, prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music, sarà disponibile in 3 formati fisici: in CD nella versione DIGISLEEVE, in doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata in esclusiva sul Sony Music Store e in doppio vinile black 180gr ad alta fedeltà.

Da mercoledì 29 aprile, “DAJE!” sarà disponibile in pre-order ( https://bio.to/daje ).

Con questo nuovo album live, Antonello Venditti celebra il legame indissolubile con il suo pubblico, offrendo una selezione curata dei brani più iconici del suo repertorio, da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”, da “Ricordati di Me” a “Unica” e tanti altri inni generazionali proposti con la forza e l’emozione delle esecuzioni dal vivo.

Quest’estate Antonello Venditti incontrerà il pubblico in una serie di concerti all’aperto in occasione del nuovo tour “DAJE! LIVE SUMMER 2026”.

Ad accompagnare Antonello Venditti sul palco ci saranno Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte e organo Hammond) e Roberta Palmigiani (violino).

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I biglietti saranno disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 12.00 di mercoledì 29 aprile. Per info: www.friendsandpartners.it .

Antonello Venditti è nato a Roma l’8 marzo 1949, nel quartiere Trieste, e ha iniziato la sua avventura nel mondo della musica negli anni Settanta al Folkstudio. Il primo album, “Theorius Campus”, è del 1972, inciso in studio con Francesco De Gregori, con il quale ha girato l’Italia nel 2022 e nel 2023 con il tour Venditti & De Gregori. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi. Ha vinto premi e riconoscimenti e scritto canzoni indimenticabili che sono nella memoria di tutti gli italiani.

Il 19 novembre 2024 è uscito “Fuori fuoco” (Rizzoli illustrati), il libro illustrato in cui Antonello Venditti, a partire dalle fotografie che “fermano l’attimo, ma non lo colgono”, ripercorre la sua vita di uomo e di artista.

Antonello Venditti è stato ospite al 75° Festival di Sanremo dove è stato omaggiato con il Premio alla Carriera.

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